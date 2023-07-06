بيروت - نادين محمد - تعتمد حركات الأمعاء بشكل أساسي على العمر والنشاط البدني وعادات الأكل، وغالباً ما يفرط معظم الناس في العمل ويجدون صعوبة في الحفاظ على تناول أطعمة صحية، والرياضة، مما يضعهم تحت ضغط بسهولة، ومن هنا تتفاقم مشكلة القولون العصبي.

وقد تكون التدابير البسيطة مثل تتبع تناول الماء، وممارسة التمارين الرياضية المعتدلة وإيجاد المزيد من الوقت للاسترخاء والبقاء هادئين ذات قيمة على المدى الطويل، علاوة على تناول بعض المشروبات التي تساعد في تهدئة الأمعاء والقولون، ونقدمها لكِ في الجميلة لـ 5 مشروبات صحية لتهدئة القولون العصبي.

مشروب شاي النعناع

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أظهرت بعض الأبحاث فعالية زيت النعناع في علاج القولون العصبي، ووجدت إحدى الدراسات القديمة أن النعناع يهدئ أيضًا أنسجة الجهاز الهضمي في النماذج الحيوانية.

ولاستخدام النعناع في الشاي:

يمكنك إضافة قطرة من زيت النعناع العطري النقي إلى كوب من شاي الأعشاب أو كوب من الماء الساخن، يمكنك أيضًا صنع الشاي باستخدام شاي النعناع المعبأ أو السائب.

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شاي اليانسون

تم استخدام اليانسون في الطب التقليدي لعلاج الأمراض والكثير من المشاكل الصحية الأخرى، وشاي اليانسون مساعد في الجهاز الهضمي حيث يعمل على تهدئة المعدة وتنظيم عملية الهضم.

وأفادت مراجعة من عام 2012 أن الدراسات التي أجريت على الحيوانات أظهرت أن مستخلصات زيت اليانسون الأساسي هي مرخيات عضلية فعالة، وأظهرت نفس المراجعة إمكانات اليانسون في علاج الإمساك، والذي يمكن أن يكون أحد أعراض القولون العصبي.

وجمع الباحثون اليانسون مع نباتات أخرى لإنتاج تأثير ملين.

ويحتوي اليانسون أيضًا على خصائص مسكنة ومضادة للالتهابات، ووجدت دراسة أجريت عام 2016 أن الأشخاص الذين تناولوا كبسولات زيت اليانسون تحسنوا بشكل ملحوظ من أعراض القولون العصبي بعد 4 أسابيع.

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ولاستخدام اليانسون في الشاي:

استخدم مدقة لطحن 1 ملعقة كبيرة من بذور اليانسون، وأضيفي البذور المطحونة إلى كوبين من الماء المغلي، واتركيه ينضج لمدة 5 دقائق أو حسب الرغبة.

شاي الكركم

يشتهر الكركم بخصائصه العلاجية للجهاز الهضمي، وتشير مراجعة عام 2022 إلى أن الأدوية التي تحتوي على مادة الكركمين، وهي مادة موجودة في الكركم، توفر تأثيرات مضادة للالتهابات، وتساعد في تحسين أعراض القولون العصبي وتعزيز نوعية الحياة، وتشير النتائج إلى أن الكركم وحده قد يكون علاجًا فعالًا للتخفيف من أعراض القولون العصبي.

لاستخدام الكركم في الشاي:

يمكنك استخدام الكركم الطازج أو المسحوق لعمل الشاي، علاوة على استخدام الكركم في الطهي كتوابل فعال أيضًا.



شاي الشمر

يمكن استخدام الشمر لتخفيف الغازات والانتفاخات والتقلصات المعوية، ويُعتقد أنه يريح عضلات الأمعاء ويخفف الإمساك.

وجمعت دراسة من عام 2016 بين زيوت الشمر والكركمين الأساسية لعلاج القولون العصبي بالحصول على نتائج إيجابية بعد 30 يومًا، حيث شعر معظم الناس بتخفيف الأعراض وألم بطني أقل، كما تم تحسين الصحة بشكل عام.



لاستخدام الشمر في الشاي:

استخدم مدقة لسحق ملعقتين كبيرتين من بذور الشمر، وضعي البذور المهروسة في كوب وصبي عليها الماء الساخن، وانقعيه لمدة 10 دقائق أو حسب الرغبة.

ويمكنك أيضًا تحضير أكياس شاي الشمر.

شاي البابونج

(مصدر الصورة freepik)

الآثار العلاجية للبابونج تجعله علاجًا عشبيًا شائعًا للعديد من الحالات الصحية، وأفاد استعراض عام 2016 أن الخصائص العلاجية للبابونج توفر الراحة من القولون العصبي.

وأظهر البابونج أيضًا أنه يهدئ المعدة، ويقضي على الغازات، ويخفف من تهيج الأمعاء، ووجدت دراسة أجريت عام 2015 أن أعراض القولون العصبي قد انخفضت بشكل كبير، واستمرت التأثيرات لمدة أسبوعين بعد توقف البابونج.



لاستخدام البابونج في الشاي:

استخدم البابونج السائب أو المعبأ في أكياس لصنع الشاي.

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نصيحة "الجميلة": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج يجب استشارة طبيب مختص.

المصدر: healthline