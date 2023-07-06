شكرا لقرائتكم خبر عن تقليل الانتفاخ وعلاج الاحتقان.. اعرف فوائد النعناع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجاوز فوائد النعناع طعمه ورائحته المنعشة، تكمن إحدى فوائده الأساسية فى قدرته على تهدئة الجهاز الهضمى، ويمكن أن يساعد شرب كوب من النعناع بعد الوجبة فى تخفيف عسر الهضم والانتفاخ وحتى تقلصات المعدة، حيث تعمل مركباته الطبيعية بما فى ذلك المنثول على إرخاء العضلات، وتهدئة الجهاز الهضمى وتعزيز الهضم الصحى، سواء كنت تبحث عن تهدئة عملية الهضم أو تنشيط حواسك أو إرخاء عقلك أو دعم صحة الجهاز التنفسى، وفى التقرير التالى نستعرض فوائد النعناع الصحية وفقا لما نشره موقع pinkvilla.





فوائد صحية للنعناع1. تخفيف الانتفاخ وعسر الهضم

عند تناوله يعمل المنثول الموجود فى النعناع بمثابة مرخى للعضلات، ويستهدف على وجه التحديد العضلات الملساء فى الجهاز الهضمى المسئولة عن الانتفاخ.

يساعد تأثير الاسترخاء على تخفيف شدة وتواتر تقلصات العضلات وتقليل التشنجات وتخفيف الانتفاخ.

2. تقليل احتقان الأنف

يمكن لرائحة النعناع المنعشة أن تصنع المعجزات أثناء البرد، ويحتوى النعناع على الميثانول، الذى يمتلك خصائص فريدة لتخفيف الاحتقان، ويعمل الميثانول كمزيل طبيعي للاحتقان يساعد على تهدئة الالتهاب وتقليل التورم في أنسجة الأنف.

3. إدارة الإجهاد

رائحة النعناع نفسها لها خصائص تخفيف التوتر، يمكن أن يؤدي استنشاق الرائحة المنعشة للنعناع إلى تحفيز الأعصاب الشمية، ما يؤدي إلى سلسلة من الاستجابات في الدماغ، ويمكن أن يؤدي هذا إلى استجابة استرخاء، ما يساعد على تقليل مشاعر التوتر والقلق.

4. يمنع الرائحة الكريهة للفم

لا يقدم النعناع طعمًا منعشًا وممتعًا فحسب، بل يوفر أيضًا فوائد لصحة الفم تجعل الخصائص الطبيعية للنعناع حليفًا مهمًا فى الحفاظ على صحة الفم وتعزيز نظافة الفم الجيدة.

تكمن الفائدة في خصائصه المضادة للبكتيريا، يحتوي النعناع على مركبات لها تأثيرات مضادة للميكروبات ، والتي تساعد في التحكم في نمو البكتيريا الضارة في الفم، تساهم هذه البكتيريا في مشاكل الأسنان مثل التجاويف وأمراض اللثة ورائحة الفم الكريهة.

5. تخفيف الصداع والصداع النصفى

المنثول هو العنصر الأساسي في النعناع الذي يساهم في تخفيف الصداع والصداع النصفي، يعمل بمثابة مرخي للعضلات، ما يساعد على تقليل التوتر وتخفيف انقباض الأوعية الدموية التي غالبًا ما تساهم في حدوث الصداع، خاصة صداع التوتر.

6. مكافحة العدوى البكتيرية

يمتلك النعناع خواصًا طبيعية يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهابات البكتيرية، تم العثور على المكون المضاد للميكروبات ، مثل الميثانول ، لمحاربة مجموعة من البكتيريا ، بما في ذلك السلالات موجبة الجرام وسلبية الجرام، يمكن أن تساعد المركبات المضادة للميكروبات الموجودة في النعناع في مكافحة البكتيريا الموجودة في الجهاز الهضمي، ما قد يساعد في إدارة التهابات الجهاز الهضمي.