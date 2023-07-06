أفضل وقت لشرب الماء للتخسيس

بيروت - نادين محمد - أثبتت الدراسات أن شرب كميات مناسبة من الماء يساهم في التخلص من الوزن الزائد، ويحسن صحة الإنسان بشكل عام.

للوصول إلى شكل مثالي للجسم وخسارة الوزن لا بدّ من اعتماد نمط حياة صحي، و شرب المياه في أوقات محددة وبكميات محددة.

و من المهم أيضاً الامتناع عن تناول الأطعمة المصنّعة واستهلاك كمية كبيرة من الخضار والفواكه وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

تعرفي الى فوائد المياه في التخسيس والمكية التي يحتاجها جسمك

كوب من الماء في الصباح

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من المهم أن يتحول شرب الماء إلى عادة تتبعينها كل صباح. إذاً اشربي يومياً فور استيقاظك من النوم كوباً من الماء الفاتر. فهذا يعزّز عملية الأيض ويسهل حرق الدهون لديك. كذلك يساعد شرب الماء الفاتر على تنظيف أمعائك وتجنب إصابتك بالتشنجات والإمساك واضطرابات الهضم. كما أنّه يحفّز دورتك الدموية ويساعدك على خسارة الوزن الزائد.

الماء قبل النوم

من الضروري شرب الماء خلال النهار. لكن ليس من المفيد أيضاً تناول كوب منه قبل الخلود إلى النوم في المساء. ففي هذه الحالة قد تشعرين بالرغبة في الدخول إلى المرحاض خلال الليل، ما يعني معاناتك من اضطرابات النوم. كذلك قد يسبب ذلك ارتفاع مستوى الدم في أوردتك وبالتالي ارتفاع ضغطه لديك. إذاً من الأفضل التوقف عن شرب الماء قبل ساعة من حلول موعد النوم.

كوب من الماء قبل الوجبات

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من الخطأ شرب الماء خلال الوجبات. فقد أشارت دراسة أجريت في جامعة إلينويز الأميركية أن ذلك لا يساعد على خسارة الوزن. بل على العكس تؤدي هذه العادة السيئة إلى اتساع المعدة وإلى الحاجة إلى تناول كمية كبيرة من الطعام لملئها. إذاً من الأفضل شرب الماء قبل 30 دقيقة من حلول مواعيد الوجبات.

الماء البارد

إذا كنت تحبين شرب الماء البارد، توقفي عن هذا فوراً إذا كنت تريدين خسارة الوزن. ففي هذه الحالة لا يمكن الدهون أن تتفكّك. وهكذا فإنها تتراكم في أوعيتك الدموية وتسبب مرضك وزيادة وزنك.

نصيحة مفيدة

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إشربي الماء إذاً بطريقة صحيحة. لكن لتخسري الوزن مارسي أيضاَ التمارين المنتظمة لمدة 30 دقيقة على الأقل يومياً. وتناولي الطعام الصحي والمتوزان. كذلك احصلي على حاجتك من الفيتامينات والمغذيات ومضادات الأكسدة لتمنعي تراكم الدهون لديك.