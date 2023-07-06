شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض ضربة الشمس وطرق الوقاية.. مع ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضربة الشمس هى أخطر أشكال الإصابة بالحرارة وتعتبر حالة طبية طارئة تحتاج للذهاب إلى المستشفى، حيث يمكن لضربة الشمس أن تقتل أو تسبب تلفًا للدماغ والأعضاء الداخلية الأخرى، وفى هذا التقرير نتعرف على أعراض وطرق الوقاية من ضربة الشمس، بحسب موقع webmd.

وغالبًا ما تحدث ضربة الشمس كتطور من أمراض أكثر اعتدالًا مرتبطة بالحرارة مثل التشنجات الحرارية والإجهاد الحرارى.

تنتج ضربة الشمس عن التعرض لفترات طويلة لدرجات حرارة عالية - عادةً مع الجفاف - ما يؤدى إلى فشل نظام التحكم فى درجة حرارة الجسم.

وتحدث ضربة الشمس مع مضاعفات تشمل الجهاز العصبى المركزى، بعد التعرض لدرجات حرارة عالية، وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى الغثيان والنوبات والارتباك وأحيانًا فقدان الوعي أو الغيبوبة.

أعراض ضربة الشمس

السمة المميزة لضربة الشمس هي ارتفاع درجة حرارة الجسم الأساسية، لكن الإغماء قد يكون العلامة الأولى.

قد تشمل الأعراض الأخرى:

- صداع نابض

- الدوخة

- قلة التعرق بالرغم من الحر

- بشرة حمراء وساخنة وجافة

- ضعف أو تقلص العضلات

- قىء وغثيان

- سرعة ضربات القلب، والتي قد تكون قوية أو ضعيفة

- تنفس سريع

- التغييرات السلوكية مثل الارتباك

- الصرع

- فقدان الوعي

الإسعافات الأولية التى يمكن أن تساعد فى ضربة الشمس

ابدأ بالإسعافات الأولية انقل الشخص إلى بيئة مكيفة الهواء - أو على الأقل منطقة باردة ومظللة - وقم بإزالة أي ملابس غير ضرورية.

إذا أمكن قم بقياس درجة حرارة الجسم الأساسية للشخص وابدأ فى الإسعافات الأولية.

جرب استراتيجيات التبريد هذه..

ضع كمادات الثلج على الإبطين والفخذ والرقبة والظهر لأن هذه المناطق غنية بالأوعية الدموية القريبة من الجلد، فإن تبريدها قد يقلل من درجة حرارة الجسم.

- اغمر المريض في حمام أو حوض به ماء بارد.

إذا كان الشخص شابًا وبصحة جيدة وعانى من ضربة شمس أثناء ممارسة الرياضة بقوة - ما يُعرف بضربة الحرارة الجهدية - يمكنك استخدام حمام ثلجى للمساعدة في تبريد الجسم.

لا تستخدم الثلج للمرضى الأكبر سنًا أو الأطفال الصغار أو المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أو أي شخص أصيب بضربة شمس دون ممارسة تمارين شاقة القيام بذلك يمكن أن يكون خطيرا.