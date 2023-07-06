نصائح للحامل للتخلص من التوتر والقلق

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القاهرة - سامية سيد - فترة الحمل من أكثر الفترات المرهقة والمتعبة لدى الكثير من الحوامل، وتصاب الكثير من النساء بالتوتر والقلق الناتج عن التغيرات الجسمانية والنفسية أثناء فترة الحمل، وهذا قد يتسبب فى التعرض للولادة المبكرة، أو قلة وزن الجنين، وخلال هذا التقرير نتعرف على أفضل الطرق للقضاء على التوتر أثناء الحمل، وفقا لموقع "everdayhealth".



نصائح للتخلص من التوتر والقلق خلال فترة الحمل نصائح للتخلص من التوتر والقلق خلال فترة الحمل - التركيز على طفلك ونموه خلال هذه الفترة، فهذه الحيلة تحد من شعورك بالتوتر. - يجب أن تعلمى وتتعرفين أيضا أن جنينك يمكنه الاستماع لك فى الأسبوع الـ23 من الحمل، فيمكنك التحدث معه وإسماعه الموسيقى التى تفضليها، فكل هذه الصلة تخلق حبلا قويا بينك وبينك طفلك حتى بعد الولادة.

- من أهم الحيل التى تخلصك من الشعور بالتوتر خلال فترة الحمل النوم الجيد، أى أخذ القسط الكافى من الراحة، وينصح بأخذ القيلولة للحد من التوتر والقلق، ويجب ألا يقل النوم عن 8 ساعات.

- جميع النساء أثناء فترة الحمل يشعرن ببعض المخاوف على صحة الجنين، وهنا يجب عليكي الجلوس مع نساء مررن بهذه التجربة لاتخاذ مشورتهم، وذلك بجانب أخذ رائ طبيبك المتابع لك أثناء فترة الحمل.