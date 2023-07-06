شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أعراض مبكرة لمرض باركنسون.. أبرزها مشاكل النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عدد من الأعراض المبكرة عند الإصابة بمرض باركنسون أو الشلل الرعاش، حيث تعتبر الرعشة وتيبس العضلات وبطء الحركة من الأعراض المبكرة الشائعة لمرض باركنسون، في هذا التقرير نتعرف على 7 أعراض مبكرة لمرض باركنسون، بحسب موقع parkinsons change attitude .

6 أعراض مبكرة لمرض باركنسونمشاكل في نومك

مشاكل النوم والليل شائعة في مرض باركنسون من المرجح أن يعاني الأشخاص المصابون بمرض باركنسون من الأرق بسبب أعراض معينة يمكن أن تعطل النوم.

وتشمل الرعاش والتصلب والألم ومتلازمة تململ الساق. إذا تأثر النوم ، فقد يشعر الناس أيضًا بالتعب والنعاس أثناء النهار.

فقدان حاسة الشم

قد يلاحظ الشخص المصاب بمرض باركنسون أن حاسة الشم لديه قد لا تكون قوية كما كانت أو قد اختفت على سبيل المثال ، قد يواجه شخص ما صعوبة في شم رائحة الأطعمة المفضلة لديه.

يمكن أن يبدأ فقدان حاسة الشم في بعض الأحيان قبل ظهور الأعراض الأخرى بسنوات.

مشاكل في المثانة أو الأمعاء

إذا كنت مصابًا بمرض باركنسون ، فقد تكون أكثر عرضة لمشاكل المثانة أو الأمعاء.

علامات فرط نشاط المثانة ، مثل الحاجة إلى استخدام المرحاض على الفور دون سابق إنذار ، أو الحاجة إلى الذهاب بشكل متكرر طوال الليل ، هي أكثر أعراض المثانة شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بمرض باركنسون.

المعاناة من الاكتئاب

قد تصاب بالاكتئاب إذا كنت تعاني من مشاعر الحزن الشديد أو الشعور بالفراغ العاطفي لفترة طويلة.

في بعض الحالات ، قد تعاني من الاكتئاب قبل شهور من ملاحظة أي أعراض أخرى.

يمكن أن يكون الاكتئاب أيضًا أحد أعراض "التقلبات غير الحركية".

بعبارة أخرى ، يمكن أن تزيد الأعراض غير الحركية لمرض باركنسون أو تنقص اعتمادًا على وقت تناول الدواء.

تعاني من القلق

قد يعاني الأشخاص المصابون بمرض باركنسون من القلق ، بما في ذلك الشعور بعدم الارتياح ، مثل القلق أو الخوف ، لا سيما في المراحل المبكرة من الحالة.

الشعور بالإرهاق

التعب الذي لا يزول بمجرد الراحة يصيب ما يصل إلى نصف الأشخاص المصابين بمرض باركنسون.

ملاحظة الهزة والحركة التي لا يمكن السيطرة عليها

الرعاش هو حركة لا يمكن السيطرة عليها تؤثر على جزء من الجسم. يبدأ رعاش باركنسون عادةً في اليد قبل "الانتشار" ليؤثر على بقية الذراع ، أو نزولاً إلى القدم على نفس الجانب من الجسم. لا يوجد علاج للرعشة ، ولكن توجد طرق للتحكم في الأعراض.