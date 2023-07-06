شكرا لقرائتكم خبر عن لا تهمل المتابعة والعلاج.. أضرار ارتفاع ضغط الدم وأهم أعراضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ارتفاع ضغط الدم أو القتال الصامت يعد من الأمراض التي يصاب بها نسبة كبيرة من الأشخاص دون أن يعرفوا الإصابة به وتكون أعراضه مفاجئة.

أبرز وأهم الأضرار الناتجة علي الجسم المصاب بارتفاع نسبة ضغط الدم، وذلك وفقا لموقع "healthline"، ومنها:

- جلطات الدم: هل تعلم أن الإصابة بارتفاع ضغط الدم المفاجيء يتسبب في تعرضك للجلطات الدموية، وخاصة جلطات المخ والقلب، ولذا عليك تنظيم نسبته. -التعرض للشعور بالدوار والدوخة: عند الإصابة بارتفاع ضغط الدم يزداد الشعور بالدوخة، نتيجة لعدم وصول الدم بشكل كافيء للمخ. -زيادة فرص الإصابة بأمراض الكلى: يتعرض مصابو ارتفاع ضغط الدم للإصابة بخلل في وظائف الكلى، نتيجة لتراكم السموم داخل الجسم، ولذا عليك العلاج على الفور حفاظا على صحة الكلي. -خطر للحامل : يزيد من فرص إصابة النساء الحوامل بتسمم الحمل، فتعرضهن لارتفاع نسبة ضغط الدم خلال الحمل يعرضهن للإصابة بالإجهاض، والولادة المبكرة. -زيادة فرص الإصابة بهشاشة العظام: يزيد من فرص الإصابة بمشاكل في العظام، نتيجة لزيادة نسبة الكالسيوم في البول، وبالتالي يقل الكالسيوم في الجسم ويزداد فرص الإصابة بهشاشة العظام.