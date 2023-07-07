9 أسباب تجعلك تضيف التمر إلى نظامك الغذائي اليومي

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القاهرة - سامية سيد - التمور من أكثر الفواكه الجافة شيوعًا ، يمكن أن توفر إضافته إلى نظامك الغذائي اليومي العديد من الفوائد الصحية، وإليك الأسباب التي تجعل دمج التمر في نظامك الغذائي اليومي فكرة رائعة، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

9 فوائد لتناول التمر بانتظام:1. قيمة غذائية عالية

التمر مصدر غني بالعناصر الغذائية الأساسية ، بما في ذلك الألياف والفيتامينات (مثل فيتامين ج وفيتامين ب) والمعادن (مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم) ومضادات الأكسدة، يمكن لمزيج هذه العناصر الغذائية أن يدعم الرفاهية العامة ويعزز وظائف الجسم المثلى.

2. معزز للطاقة

التمر هو مصدر طبيعي للجلوكوز والفركتوز والسكروز ، مما يوفر دفعة طاقة سريعة ومستمرة، سواء كنت بحاجة إلى رفع الطاقة قبل التمرين ، أو أثناء فترة ركود يوم العمل ، أو كوجبة خفيفة ، يمكن أن يوفر التمر دفعة من الطاقة بشكل موثوق دون الحاجة إلى السكريات المكررة.

3. مصدر ممتاز للألياف

التمر مليء بالألياف الغذائية القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، تساعد الألياف في الهضم ، وتساعد على تنظيم حركة الأمعاء ، وتمنع الإمساك ، وتدعم صحة الأمعاء، يمكن أن يساهم تضمين التمر في نظامك الغذائي اليومي في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

4. دعم صحة العظام

يحتوي التمر على معادن أساسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور ، والتي تعتبر ضرورية لقوة العظام، قد يساعد تناول التمر بانتظام في منع حالات مثل هشاشة العظام وتحسين صحة العظام بشكل عام.

5. صحة القلب

التمر مصدر ممتاز للبوتاسيوم ، وهو معدن معروف بتأثيره الإيجابي على صحة القلب، يساعد البوتاسيوم في تنظيم مستويات ضغط الدم والوقاية من ارتفاع ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بالإضافة إلى ذلك ، يساعد محتوى الألياف في التمر على تقليل مستويات الكوليسترول ، مما يدعم صحة القلب بشكل أكبر.

6. تقليل مخاطر الإصابة بفقر الدم

التمر غني بالحديد ، وهو عنصر غذائي حيوي لإنتاج خلايا الدم الحمراء، يساعد دمج التمر في نظامك الغذائي على منع فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ، مما يضمن أن جسمك يحتوي على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين للعمل على النحو الأمثل.

7. تحسين وظائف المخ

يساعد المحتوى العالي من مضادات الأكسدة في التمر في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي ، والذي يمكن أن يؤدي بخلاف ذلك إلى التدهور المعرفي، ارتبط الاستهلاك المنتظم للتمور بتحسين الذاكرة والتركيز وصحة الدماغ بشكل عام.

8. محلي طبيعي

التمر بديل طبيعي ممتاز للسكر المكرر. السكريات الطبيعية الموجودة في التمر ، جنبًا إلى جنب مع الألياف المفيدة والعناصر الغذائية ، تجعلها خيارًا صحيًا لإرضاء أسنانك الحلوة. يمكن استخدام التمر لتحلية العصائر أو المخبوزات أو كوجبة خفيفة قائمة بذاتها.

9. تعزيز إدارة الوزن الصحي

يمكن أن تساعد التمر في إدارة الوزن نظرًا لمحتواها المنخفض من السعرات الحرارية ومحتواها العالي من الألياف، تساعدك الألياف على الشعور بالشبع لفترة أطول ، مما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية ويعزز التمثيل الغذائي الصحي.