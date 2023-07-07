شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد للتفاح الأخضر.. منها إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التفاح الأخضر غنى بمضادات الأكسدة والألياف، ويحتوى على مجموعة من الفوائد الصحية، وذلك بفضل خصائصه الغنية بالعناصر الغذائية، وإليك بعض الفوائد الصحية الرئيسية لتناول التفاح الأخضر، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

1. يعزز المناعة

التفاح غني بمضادات الأكسدة ويساعد في مكافحة الالتهابات، أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل التفاح يعتبر معززًا للمناعة هو محتواه العالي من مضادات الأكسدة، هي مركبات تحمي خلايانا من التلف الذي تسببه الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة والتفاح غني بمجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة ، بما في ذلك فيتامين سي والفلافونويد والبوليفينول، تساعد مضادات الأكسدة هذه في تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم وتعزيز وظيفة المناعة.

2. يعزز صحة الجهاز الهضمي

يمكن أن يساعد المحتوى العالي من الألياف في التفاح الأخضر في تعزيز الهضم الصحي ومنع الإمساك ، يحتوي التفاح أيضًا على الألياف الغذائية التي تدعم صحة الأمعاء، يعمل جزءا كبيرا من جهاز المناعة لدينا من خلال القناة الهضمية ، لذا فإن الحفاظ على ميكروبيوتا الأمعاء المتوازنة أمر ضروري لوظيفة المناعة المثلى، تعمل الألياف الموجودة في التفاح كمواد حيوية ، حيث تغذي البكتيريا المفيدة في الأمعاء وتعزز صحة الجهاز الهضمي.

3. السيطرة على نسبة السكر في الدم

يفيد التفاح الأخضر من خلال تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل فرص الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، يحتوي التفاح الأخضر على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض نسبيًا GI هو مقياس لمدى سرعة رفع الطعام لمستويات السكر في الدم، يتم هضم الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض وامتصاصها بشكل أبطأ ، مما يؤدي إلى إطلاق تدريجي وثابت للجلوكوز في مجرى الدم.

4. يحسن صحة القلب

يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في التفاح الأخضر في تقليل الالتهاب والحماية من أمراض القلب ، حيث يساعد محتوى الألياف الموجود في التفاح الأخضر على خفض مستويات الكوليسترول وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، من خلال تحييد الجذور الحرة الضارة وتقليل الإجهاد التأكسدي ، تساعد مضادات الأكسدة في منع تلف الأوعية الدموية والشرايين ، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز صحة القلب.

5. يدعم صحة الدماغ ويمنع السرطان

التفاح الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية خلايا الدماغ من التلف وتقليل خطر التدهور المعرفي والخرف، قد يكون له أيضًا تأثير وقائي ضد السرطان بسبب وجود المواد الكيميائية النباتية .

6. إنقاص الوزن

يمكن أن يساعد محتوى الألياف في التفاح الأخضر في تعزيز الشعور بالامتلاء وتقليل خطر الإفراط في تناول الطعام ، مما قد يساعد في إنقاص الوزن وإدارة الوزن.