شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طرق للحفاظ على صحة الفم وحمايته من التقرحات والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - تأتي قرح الفم بأشكال مختلفة، بما في ذلك قرح الفم ، والقروح الباردة ، ومرض القلاع الفموي. قروح كانكر هي قروح صغيرة مؤلمة تلتئم في غضون أسبوع أو أسبوعين. يمكن أن تحدث بسبب الصدمة وبعض الأطعمة والتغيرات الهرمونية والتوتر. يشمل العلاج استخدام المواد الهلامية الموضعية وغسول الفم وتجنب المحفزات. تظهر قروح البرد الناتجة عن فيروس الهربس البسيط على شكل بثور مملوءة بالسوائل وتكون معدية. وفقا لما نشره موقع healthifyme

وللوقاية من التعرض لقرح الفم اتبع الآتى ​1. تغييرات في نمط الحياة لتقليل مخاطر الإصابة بقرحة الفم-الحصول على قسط كافٍ من النوم : إعطاء الأولوية للنوم الجيد لدعم نظام المناعة القوي والرفاهية العامة.

-مارس عادات الفم اللطيفة : تجنب عادات مثل قضم أظافرك أو مضغ الأقلام أو استخدام أشياء حادة في الفم يمكن أن تسبب إصابات في الفم.

-إدارة الإجهاد: الانخراط في أنشطة الحد من التوتر مثل التمرين أو التأمل أو اليوجا لتقليل مستويات التوتر ، والتي يمكن أن تضعف جهاز المناعة.

-الإقلاع عن التدخين: يمكن أن يؤدي التدخين إلى تهيج الفم وزيادة خطر الإصابة بقرح الفم. يعد الإقلاع عن التدخين مفيدًا لصحة الفم بشكل عام.

ثانيًا. الحفاظ على ممارسات نظافة الفم الجيدة-نظف أسنانك بانتظام : نظف أسنانك مرتين على الأقل في اليوم باستخدام فرشاة أسنان ناعمة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد. تساعد النظافة السليمة للفم على منع التهابات الفم.

-الخيط يوميًا : نظف بين أسنانك باستخدام خيط تنظيف الأسنان أو منظفات ما بين الأسنان لإزالة جزيئات الطعام والبلاك.

-استبدل فرشاة الأسنان: استبدل فرشاة أسنانك كل ثلاثة إلى أربعة أشهر أو قبل ذلك إذا كانت الشعيرات بالية.

-قم بزيارة طبيب الأسنان: تسمح فحوصات الأسنان المنتظمة بالكشف المبكر عن أي مشاكل تتعلق بصحة الفم وعلاجها.

-استخدام غسول الفم: اشطفه بغسول الفم المضاد للميكروبات للمساعدة في تقليل بكتيريا الفم والحفاظ على صحة الفم.

ثالثا. التعديلات الغذائية -تجنب الأطعمة التي تسبب تقرحات الفم : حدد الأطعمة التي تسبب تقرحات الفم في حالتك وتجنبها. تشمل المسببات الشائعة الأطعمة الحارة أو الحمضية أو ذات القوام الخشن.

-الحفاظ على نظام غذائي متوازن : استهلك نظامًا غذائيًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة لدعم صحة الفم بشكل عام.

-ابق رطبًا: اشرب الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة الفم ومنع الجفاف الذي يمكن أن يساهم في القرحة.

-انتبه لإصابات الأسنان: كن حذرًا أثناء تناول الطعام لتجنب عض لسانك أو خديك أو شفتيك عن طريق الخطأ.

-استخدم معدات الحماية : إذا كنت تشارك في الرياضات أو الأنشطة التي قد تؤدي إلى إصابات في الفم ، فاستخدم واقيات الفم أو معدات الحماية المناسبة.

ويمكن أن تحدث تقرحات الفم بشكل متكرر إذا كنت تأكل الكثير من الأطعمة الحارة أو الحامضة أو تميل إلى عض خديك أو شفتيك من الداخل. في حين أن هذا قد يكون مؤلمًا ، إلا أنه يميل إلى الشفاء بسرعة. تجنب الأطعمة شديدة السخونة والتوابل والحامضة خلال هذا الوقت وتجنب تحريك لسانك على المنطقة المؤلمة بشكل متكرر.