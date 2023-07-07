شكرا لقرائتكم خبر عن عصير الجزر والكزبرة غني بفيتامين سي.. مفيد لصحة الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العصائر من أكثر الطرق ملاءمة لإضافة الخضراوات إلى نظامك الغذائي، من المعروف أن عصائر الفاكهة تحتوي على نسبة عالية نسبيًا من السكر وبالتالي قد تسبب مشاكل، ولكن يمكنك الجمع بين أنواع مختلفة من الخضار مع توابل بسيطة للحصول على عصائر لذيذة مليئة بالعناصر الغذائية، وإذا كنت تريد بشرة متألقة وخالية من الشوائب ، فإليك عصير الجزر والكزبرة ، فيمكن أن تكون إضافة مثالية لنظامك الغذائي ، وفقا لما نشره موقع "food.ndtv".

فوائد عصير الجزر والكزبرة لصحة الجلد:يمكن أن تزيد من إنتاج الكولاجين:

الجزر مصدر كبير لفيتامين سي الذي يلعب دورًا في إنتاج الكولاجين وهو ضروري لتقوية بشرتك، على الرغم من استخدامها بكمية أقل في هذا المشروب ، إلا أن الكزبرة تحتوي أيضًا على هذا الفيتامين المهم القابل للذوبان في الماء.

2. يحمي من أنواع مختلفة من الضرر:

يحتوي الجزر على بيتا كاروتين ، وهو مركب يمكن أن يساعد في حماية الجلد من أضرار أشعة الشمس. هذا العصير مليء أيضًا بمضادات الأكسدة الأخرى التي يمكن أن تساعدك على محاربة أضرار الجذور الحرة وبالتالي تعزيز صحة بشرتك على المدى الطويل

3. قد يكون لها تأثيرات مضادة للشيخوخة:

قد يؤدي محتوى فيتامين سي في هذا العصير أيضًا إلى تحسين مرونة بشرتك مع تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد. يمكن أن تساعد أوراق الكزبرة الغنية بالمغذيات بالإضافة إلى نسبة فيتامين أ العالية في الجزر في هذا الصدد.

4. قد يساعد في مكافحة حب الشباب:

يمكن أن يساعد عصير الكزبرة والجزر في طرد السموم من الجسم، قد تؤدي تأثيرات إزالة السموم والتغذية لهذا المشروب إلى تحسين صحة الأمعاء وكذلك التوازن الهرموني ، مما قد يساعد في تقليل حالات حب الشباب.

بصرف النظر عن صحة الجلد ، يمكن أن يساهم هذا العصير أيضًا في صحة العين والمناعة. ومن ثم ، فإن لها العديد من الفوائد التي يمكنك الاستفادة منها

هل يجب تصفية عصير الجزر والكزبرة؟

إذا كنت تصنع هذا العصير في الخلاط ، فقد تتساءل عما إذا كان يجب عليك تصفيته قبل تناوله، يختار العديد من الأشخاص تصفية العصائر لأنهم لا يحبون الملمس الفموي للعصير السميك ومع ذلك ، تذكر أن العصير المصفى يتم تجريده من محتواه من الألياف ، قد يتم أيضًا إزالة بعض عناصره الغذائية. هذه الألياف ضرورية لصحة الأمعاء وأيضًا للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، ومن ثم ، يجب أن تقرر وفقًا لاحتياجاتك.