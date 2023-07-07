هل مسحوق البروتين ينقص الوزن؟



بيروت - نادين محمد - يحظى مسحوق البروتين بشعبية لاسيما بين الأشخاص الرياضيين، كما يُوصف مسحوق البروتين أيضًا بأنه مكمل يساعد في فقدان الوزن والحفاظ على العضلات.

ما هو البروتين؟



يعد البروتين من العناصر الغذائية الأساسية ، مما يعني أن الجسم يحتاج إليه بكميات كبيرة. (المغذيات الأساسية الأخرى هي الكربوهيدرات والدهون) . يتكون البروتين من كتل تسمى الأحماض الأمينية ، وهناك 20 منها يستخدمها البشر. أحد عشر من هذه الأحماض الأمينية غير ضرورية ، مما يعني أن الجسم يمكن أن يصنعها بمفرده ، لكن التسعة المتبقية - المعروفة باسم الأحماض الأمينية الأساسية - لا ينتجها الجسم ، لذلك نحن بحاجة إلى الحصول عليها عن طريق الطعام.

وفقًا لخبراء التغذية، تشارك الأحماض الأمينية في العديد من الوظائف في الجسم. تشمل المناعة ، والتمثيل الغذائي ، وبناء العضلات، وتنظيم الهرمونات. توفر الأحماض الأمينية أيضًا الدعم لأنسجة الجسم ، وتمنحك الطاقة ، وتحافظ على وظائف الجهاز الهضمي. ما يعني أن الأحماض الأمينية مهمة جدًا.

مشروب البروتين - المصدر freepik

تحتوي المنتجات الحيوانية مثل اللحوم ومنتجات الألبان والبيض على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة ، لذلك تُعرف بالمصادر "الكاملة" للبروتين. وفي الوقت نفسه ، تحتوي بعض الأطعمة النباتية - مثل الحبوب والبقوليات والمكسرات والبذور - على بعض من الأحماض الأمينية الأساسية، ولكن ليس جميعها ، مما يجعلها بروتينات "غير مكتملة". (هناك العديد من الاستثناءات ، مثل فول الصويا والكينوا ، وهي بروتينات كاملة) .

يقول خبراء التغذية إنه من الممكن الحصول على جميع الأحماض الأمينية التي تحتاجها من خلال الجمع بين البروتينات النباتية المختلفة.

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ما هو مسحوق البروتين؟



مسحوق البروتين هو شكل مسحوق من البروتين مصدره الحيوانات أو النباتات. إنه مكمل غذائي، لذا لا يُقصد به أن يكون مصدرًا رئيسيًا للبروتين . من المفترض أن يُضاف إلى نظامك الغذائي الحالي لتعزيز البروتين. نظرًا لأن مسحوق البروتين يمكن أن يحتوي على ما بين 10 إلى 30 جرامًا من البروتين لكل ملعقة ، فهو مفيد إذا كان الشخص يأكل القليل من المنتجات الحيوانية أو لا يتناولها على الإطلاق.

هناك أيضًا أنواع مختلفة من مسحوق البروتين التي تختلف حسب المصدر. أكثر البروتينات الحيوانية شيوعًا هي مصل اللبن والكازين ، وكلاهما مشتق من الحليب.

بروتين مصل اللبن هو منتج ثانوي لعملية صنع الجبن. لصنعه، تتم إضافة الإنزيمات لفصل اللبن الرائب عن مصل اللبن السائل ، والذي يتم بعد ذلك بسترته.

بينما يُصنع الكازين من اللبن الرائب ، والذي يمر بعملية فصل تعزل البروتين. يعد كل من مصل اللبن والكازين مصادر كاملة للبروتين، بمعنى أنهما يحتويان على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة.

غالبًا ما يُشتق مسحوق البروتين النباتي من فول الصويا ، أو الأرز البني ، أو البازلاء - ولكن يمكن أيضًا أن يأتي من الأطعمة مثل بذور البطيخ ، وبذور الشيا ، وبذور اليقطين. بشكل عام ، يتم تصنيع المسحوق عن طريق استخلاص البروتين من مصدر النبات ، والذي يتم بعد ذلك معالجته وطحنه.

مسحوق البروتين - المصدر Freepik

فوائد مسحوق البروتين لإنقاص الوزن

نظرًا لأنه يمكن الحصول على مسحوق البروتين من مجموعة متنوعة من الأطعمة الحيوانية أو النباتية ، فإن الفوائد قد تختلف بحسب المصدر، الكن بشكل عام له تأثير على الوزن.

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1- زيادة الشبع



البروتين يزيد من الشعور بالامتلاء لأنه يستغرق وقتًا أطول للهضم. كما أنه يقلل أيضًا من هرمون الجريلين - وهو هرمون يعزز الجوع - ويزيد من الببتيد (هرمون يعزز الشبع).

عندما تضيفي مسحوق البروتين إلى وجبة، تظهر الأبحاث أنه يمكن أن يبقيكِ في حالة شبع لساعات ما يساعد في تقليل السعرات الحرارية على مدار اليوم.

2- بناء العضلات



إذا كان لمسحوق البروتين شهرة ، فإن بناء العضلات هو الأساس،فهو يساعد على نمو العضلات بعد التمرين ، مما يؤدي إلى زيادة كتلة العضلات. من ثم تعزيز حرق الدهون المختزنة بالتالي له تأثير مباشر على الوزن.

كما أن تناول المزيد من البروتين يساعد في إبطاء فقدان العضلات، خاصة عند إقرانها بتمارين القوة مرتين في الأسبوع .

على هذا النحو يؤثر البروتين على الوزن ويساهم في عملية فقدان الدهون لصالح العضلات، من ثم إذا كنتِ تتبعين حمية بالإضافة إلى نشاط رياضي يمكنكِ الاعتماد على مسحوق البروتين كوجبة.

المصدر : health line

