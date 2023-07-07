شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض الاكتئاب الموسمى فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يبدأ الاكتئاب الموسمى فى أيام الشتاء القاتمة لكن هناك نوع آخر أقل شيوعًا من الاكتئاب الموسمى الذى يصل فى أيام الربيع والصيف المشمسة، وفى هذا التقرير نتعرف على أعراض الاكتئاب الموسمى فى الصيف وطرق علاجه، بحسب موقع everydayhealth.

من المهم أن نتذكر أن كل شخص مختلف، وبينما تحدث معظم نوبات الاكتئاب الموسمية فى الشتاء، فإن ما يصل إلى 30% من الأشخاص المصابين بالاكتئاب الموسمى سيعانون من اكتئاب الصيف.

أعراض اكتئاب الصيف

تشمل أعراض الاضطراب العاطفى الموسمى الشعور بالاكتئاب معظم اليوم تقريبًا كل يوم وانخفاض مستويات الطاقة، وفقدان الاهتمام بالأنشطة التى اعتدت الاستمتاع بها، وصعوبة التركيز، أو الشعور باليأس أو انعدام القيمة، بالإضافة إلى ذلك قد يعانى الأشخاص المصابون بالاكتئاب الصيفى من:

- الأرق

- القلق

- قلة الشهية ما يؤدى إلى فقدان الوزن

وعلى الرغم من أن الخبراء لا يعرفون بالضبط ما الذى يسبب اضطراب الاكتئاب الصيفى، مثل جميع الاضطرابات العقلية، فمن المحتمل أنه مرتبط بمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك العوامل البيولوجية والبيئية والنفسية.

يمكن أن يكون الصيف وقتًا للمرح والاسترخاء والتحرر من المدرسة والعمل والالتزامات الأخرى، لكن بالنسبة للأشخاص المعرضين للاكتئاب، يمكن أن يشعر بأنه كبير جدًا ومفاجئ للغاية من التغيير.

وعلى المستوى البيولوجى تشير بعض الأبحاث إلى أنه مثل الأشكال الأخرى من اضطراب الاكتئاب الشديد إلا أنه قد يكون مرتبطًا جزئيًا بالسيروتونين الكيميائى فى الدماغ.