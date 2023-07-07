شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل الطرق لمكافحة مرض الكبد الدهني .. منها الحد من تناول السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التنكس الدهني الكبدي، المعروف أكثر باسم الكبد الدهني، هو حالة تحدث عندما يكون هناك كمية زائدة من الدهون مخزنة في الكبد. هناك نوعان رئيسيان من الكبد الدهني - الكحولي وغير الكحولي، ويتطور الكبد الدهني الكحولي بسبب الاستهلاك المفرط للكحول ، بينما ينتج NAFLD عن السمنة والسكري وارتفاع الكوليسترول . إذا ترك الكبد الدهني دون علاج ، يمكن أن يؤدي إلى تندب الكبد أو تليف الكبد. وبالتالي ، من الضروري اتخاذ احتياطات معينة لحماية الكبد، وفقا لما نشره موقع healthifyme

فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك في تقليل آثار الحالة.

اشرب الكثير من الماءيلعب الماء دورًا حيويًا في صحة المرء. إذا كنت ترغب في منع الكبد الدهني أو مكافحته ، فمن الضروري أن تبقى رطبًا. يسبب الجفاف عدم توازن بين الشوارد مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغذيات.

يمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد. شرب الكثير من الماء سيكون بمثابة مطهر طبيعي ، يزيل الدهون والسموم ويحسن تدفق الدم.

تناول وجبة مغذيةيلعب النظام الغذائي دورًا أساسيًا في إدارة الكبد الدهني. سيساعدك اتباع نظام غذائي سليم ، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط ، على خفض نسبة الدهون في الكبد والتأثير على إنقاص الوزن .

يساعد نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي على خفض مستويات الكوليسترول في الدم وإدارة ضغط الدم والسيطرة على مرض السكري . علاوة على ذلك ، فإن المصادر الغذائية النباتية ، مثل التفاح والبرتقال والتمر والبطيخ والتوت والخضروات الورقية والبطاطا الحلوة والخيار ، يمكن أن تحسن الأعراض. على سبيل المثال ، يمنع تناول البابايا ترسب الدهون الغذائية في الكبد.

شاي أخضرالشاي الأخضر مفيد للكبد لاحتوائه على مادة الكاتيكين التي تعزز وظائف الكبد. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للشاي الأخضر أن يمنع تراكم الدهون في الكبد عن طريق خفض مستوى الكوليسترول. أخيرًا ، يؤدي شرب كوبين من الشاي الأخضر يوميًا إلى إزالة السموم من أجزاء الجسم الأخرى.





حليب الكركميمكن أن يساعد الكركم في تحسين الهضم ومنع تراكم الدهون في الجسم. بالإضافة إلى ذلك ، فإن خصائصه الغنية بمضادات الأكسدة تجعله مناسبًا للحفاظ على كبد صحي. يمكن أن تساعد إضافة ملعقة صغيرة من الكركم إلى كوب من الحليب في تحقيق هذه الفوائد.





اتمرن بانتظامتشير الدراسات إلى أن التمرين هو المفتاح للحفاظ على اللياقة وعلاج فعال للمساعدة في حالة الكبد. سيمنع الحد من نمط الحياة الخامل والمشاركة في الأنشطة البدنية ظهور الكبد الدهني والمضاعفات الصحية الأخرى. على سبيل المثال ، سيساعدك القيام ببعض التمارين البسيطة والمشي البسيط يوميًا على التعافي بسهولة من هذه الحالة.





الحد من تناول السكريجب على الأفراد الذين يعانون من مشاكل الكبد الدهني تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز أو السكر المضاف ، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم أعراض الحالة عن طريق تعزيز ترسب الدهون والتهاب الكبد.