كيفية التخلص من الدهون العنيدة

بيروت - نادين محمد - ترغب الكثيرات ممن يعانين من زيادة الوزن في حرق الدهون من دون الحرمان من الأطعمة . ولا بد أنك مللت من اتباع حميات مختلفة لإنقاص وزنك وإذابة الدهون، لا سيما دهون البطن العنيدة.

تساعد بعض الوصفات الطبيعية على التخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن، من خلال اتباع خطوات معينة والالتزام بها.

المكونات

ملعقة كبيرة من الكركم المطحون

ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج المبشور

3 أكواب من الماء





طريقة التحضير

اخلطي في وعاء مناسب، الكركم المطحون مع الزنجبيل الطازج والمبشور، وأضيفي إليهما الماء وحركي جيداً حتّى يصبح الخليط موحّد اللون، من ثم ضعيه على النار حتى الغليان. بعدها، ارفعيه عن النار وضعيه جانباً الى أن يبرد. عندها، صبيه في زجاجة مغلقة الإحكام داخل الثلاجة لتشربي منه عند الحاجة.

اشربي من هذا الخليط كوباً في الصباح على الريق، وكوباً آخر قبل وجبة الغذاء، وكوباً ثالثاً قبل الخلود إلى النوم.

خلطة الليمون والكمون

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المكونات

ملعقة صغيرة من بذور الكمون

حبّة ليمون متوسّطة الحجم

كوب من الماء

طريقة التحضير

ضعي الماء في إناء على النار، ثمّ أضيفي إليه الكمّون وحرّكي جيّداً. بعدها، اطفئي النار وأضيفي الليمون الى المزيج بعد تقطيعه إلى شرائح صغيرة من دون نزع القشر عنه. دعي الخليط جانباً لمدة ثماني ساعات كي يرتاح، وبعد انتهاء الفترة المحددة صفيه وضعيه في وعاء محكم الإغلاق.

واظبي على شرب كوب من هذا الخليط يومياً صباحاً على الريق، مع ضرورة اعتماد نظام غذائي معتدل مؤلفّ من خمس وجبات يومياً، ومنذ الأسبوع الأوّل ستلاحظين أن الدهون العنيدة بدأت بالذوبان.

الكمون والليمون واليانسون

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مكونات الوصفة:

ملعقة كبيرة من الكمون الناعم.

ملعقة كبيرة من اليانسون المطحون.

حبتا ليمون.

نصف ليتر من الماء.

طريقة تحضيرها

اخلطي الكمون واليانسون جيداً، وقطّعي الليمون من دون نزع قشره. ثم انقعي هذه المكونات كافة في وعاء يحتوي على مياه مغلية، وذلك لفترة لا تقلّ عن عشر ساعات.

في البداية، واظبي على تناول هذا الخليط ثلاث مرات يومياً بعد وجبة الطعام، وذلك للحصول على نتائج سريعة جداً في التخلص من دهون البطن. بعوزها، استمري في تناول الخليط بمعدّل ثلاثة أيام أسبوعياً، لمدة ستة أسابيع متتالية.

خلطة القهوة

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امزجي أربع ملاعق من القهوة مع نصف كوب من المياه الدافئة لتحصلي على عجينة متماسكة. وقبل الانتهاء من الاستحمام، دلكي فخديك وأردافك بالعجينة بحركات دائرية معاكسة لمدة 20 دقيقة، بعدها شطفي جسمك بالماء الدافئ.

استمري في تطبيق هذه الخلطة على منطقة الفخدين والأرداف يومياً لتحصلي على نتيجة سريعة وملحوظة.

خلطة المريمية

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اخلطي ملعقة كبيرة من المريمية وملعقة كبيرة من إكليل الجبل ونصف ملعقة كبيرة من البابونج وكوب ماء مغلي، ثم ضعي المكونات في إناء على النار واتركيها تغلي لمدة 15 دقيقة، بعدها صفي الخليط واحتفظي به واشربي منه يومياً كوباً على الريق.