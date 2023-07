قهوة البروكلي حيلة جديدة لفقدان الوزن

بيروت - نادين محمد -

مع تزايد الهوس بالأكل الصحي، يظهر شيء جديد كل يوم، وهذه المرة هو قهوة البروكلي وفقاً لأحد الأبحاث، لا يأكل الشخص العادي ما يكفي من الخضار كل يوم، وقد يكون مسحوق البروكلي فكرة رائعة للمساعدة في معالجة هذه المشكلة، إلى جانب مشكلة فقدان الوزن وحرق الدهون في العيد.

كيفية تحضيرها؟

صنع قهوة البروكلي أمر بسيط. يجفف البروكلي ويطحن إلى مسحوق ناعم. يمكن إضافة هذا المسحوق إلى قهوتك للحصول على جميع الفوائد الصحية للبروكلي. حصة واحدة من الخضار تساوي ملعقتين كبيرتين من مسحوق البروكلي. هذه أيضاً طريقة رائعة لتناول تلك الخضار الخضراء التي لا نستمتع بتناولها حقاً.

فوائد قهوة البروكلي

البروكلي يقيك من أمراض القلب والسرطان ويعزز فقدان الوزن. أيضاً، تعد القهوة المشروب اليومي للكثرين يومياً، ولهذا السبب فإن إضافة المسحوق إلى القهوة أمر منطقي تماماً. ولكن إذا لم تتمكن من إضافة هذا المسحوق إلى قهوتك، يمكنك ببساطة إضافته إلى العصائر أو الفواكه أو الشوفان أو السلطات.

ليس البروكلي منخفضاً في السعرات الحرارية فحسب، بل إنه مليء أيضاً بالعناصر الغذائية الأساسية والألياف، مما يمنحك الشعور بالامتلاء. المغذيات الدقيقة الموجودة فيه تدعم فقدان الوزن عن طريق تكسير الدهون.



كوب واحد من هذه الخضار الأخضر يوفر لك 100 في المائة من فيتامين سي وفيتامين ك الذي تحتاجه يومياً.

وفقاً لمقال نُشر في The Journal of Nutrition في عام 2017. يتم حرق كمية أقل من الدهون لدى الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين C والأشخاص الذين يستهلكون كمية أعلى من فيتامين C عادة ما يكون وزنهم أقل من أولئك الذين لا يفعلون ذلك. كما أنه مصدر جيد لحمض الفوليك وفيتامين أ وفيتامين بـ6 والبوتاسيوم.



تعتبر الأطعمة منخفضة الطاقة جزءاً مهماً من برنامج إنقاص الوزن والبروكلي هو أحد هذه الأطعمة، وتحتوي هذه الأطعمة على عدد قليل من السعرات الحرارية لكل جرام من الطعام، وبالتالي، يمكنك تناول كميات كبيرة منها مع تقييد السعرات الحرارية.



يعد البروكلي مليئاً أيضاً بالماء والألياف، 90 في المائة منها ماء. تمتص الألياف الماء وتتوسع، وبالتالي تبقيك ممتلئاً لفترة أطول وتمنعك من النهم.

هذه الخضار الخضراء هي أيضاً مصدر جيد للمواد الكيميائية النباتية والسلفورافان والإندول 3 - كاربينول، والتي يقال إنها تخفض وزن الجسم. إنقاص الوزن الذي تدعمه العناصر الغذائية مثل فيتامين سي والكروم والكالسيوم موجودة أيضاً في البروكلي.