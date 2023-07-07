9 أطعمة منخفضة السعرات الحرارية ومعززة للطاقة لإنقاص الوزن

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القاهرة - سامية سيد - يعد الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن أمرًا ضروريًا لفقدان الوزن وتحسين مستويات الطاقة، إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك ، يجب أن تخلق توازنًا بين الأكل الصحي والحفاظ أيضًا على نقص السعرات الحرارية. هذا هو المكان الذي تأتي فيه الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، إن تناول الأطعمة المغذية منخفضة السعرات الحرارية التي تعزز الطاقة هو المفتاح لفقدان الوزن ، هناك العديد من الأطعمة التي تناسب هذه المعايير، وإليك قائمة الأطعمة التي يمكنك إضافتها لزيادة مستويات الطاقة لديك منخفضة السعرات الحرارية ، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

9 أطعمة منخفضة السعرات الحرارية تساعد في إنقاص الوزن:1. الخضراوات الورقية

الخضراوات مثل السبانخ واللفت والخس مليئة بالعناصر الغذائية مثل الحديد والمغنيسيوم والفيتامينات A و C. هذه الخضراوات منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف ، مما يعزز الشعور بالشبع ويساعد في إنقاص الوزن.

2. الحبوب الكاملة

تعتبر أطعمة الحبوب الكاملة مثل الكينوا والأرز البني والشوفان مصدرًا رائعًا للكربوهيدرات المعقدة، إنها توفر إطلاقًا ثابتًا للطاقة وتجعلك تشعر بالشبع لفترات أطول بالإضافة إلى ذلك ، فهي غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن ، مما يجعلها خيارًا مغذيًا لفقدان الوزن.

3 بيض

البيض غذاء غني بالبروتين يمكن أن يساعد في زيادة التمثيل الغذائي وتعزيز الشعور بالامتلاء، تحتوي على أحماض أمينية أساسية وهي مصدر جيد لفيتامينات ب التي تلعب دورًا حيويًا في تحويل الطعام إلى طاقة.

4. الزبادي اليوناني

الزبادي اليوناني هو طعام ممتاز منخفض السعرات الحرارية وغني بالبروتين والكالسيوم والبروبيوتيك، يمكن أن يساعد محتوى البروتين في زيادة مستويات الطاقة وتعزيز فقدان الدهون ، حيث يتطلب المزيد من الطاقة للهضم مقارنة بالكربوهيدرات والدهون.

5. ثمار الحمضيات

الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت غنية بفيتامين ج وتوفر دفعة طاقة منعشة، كما أنها مليئة بالألياف ، مما يساعد على إرضاء الجوع والمساعدة في إنقاص الوزن.

6. المكسرات والبذور

المكسرات والبذور ، مثل اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان غنية بالدهون الصحية والألياف والبروتين، يمكن أن يؤدي استهلاكها باعتدال إلى توفير طاقة مستدامة وتعزيز فقدان الوزن بسبب تأثيرها المشبع.

7. البروتينات الخالية من الدهون

تعتبر الأطعمة مثل صدور الدجاج والديك الرومي والأسماك من مصادر البروتين الخالية من الدهون التي تساعد في بناء العضلات وإصلاحها، يتطلب البروتين مزيدًا من الطاقة للهضم ، مما قد يؤدي إلى زيادة التمثيل الغذائي والمساعدة في إنقاص الوزن علاوة على ذلك ، تعزز البروتينات الخالية من الدهون الشعور بالامتلاء وتوفر دفعة طاقة تدوم طويلاً.

8. الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على منبه طبيعي يسمى الكافيين ، والذي يمكن أن يعزز مستويات الطاقة ويعزز حرق الدهون، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تسمى بمضادات الاكسدة التي تم ربطها بفقدان الوزن وتحسين التمثيل الغذائي.

9. التوت

التوت ، بما في ذلك العنب البري والفراولة ، منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف ومضادات الأكسدة، أنها توفر دفعة طبيعية للطاقة بسبب محتواها العالي من فيتامين سي ويمكن أن تساعد في إنقاص الوزن عن طريق تقليل الشهية ومنع الإفراط في تناول الطعام.