شكرا لقرائتكم خبر عن ما مقدار مسحوق البروتين الذي تحتاجه لجسمك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البدل اليومي الموصى به للبروتين ما بين 0.8 و 1 جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم. وتبلغ الجرعة القياسية لمسحوق البروتين حوالي 1 (حوالي 25-50 جرامًا) يوميًا ، ويفضل تناوله بعد التمرين، وعلاوة على ذلك ، فإن العمر والجنس والنشاط البدني هي تدابير حاسمة لتحديد كمية البروتين التي تحتاجها. على سبيل المثال ، يحتاج الشخص الذي لديه نمط حياة مستقر إلى بروتين أقل من الشخص النشط. وفقا لما نشره موقع healthifyme

ولتلبية احتياجاتك اليومية من البروتين ، بالإضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الزبادي والدجاج الخالي من الدهون وفول الصويا والحليب والكفير وبذور الشيا وبذور القنب وزبدة اللوز والتوفو وحليب الصويا ، يمكنك أيضًا استخدام مسحوق البروتين، وإذا أفرطت في تناوله ، فقد تستهلك سعرات حرارية أكثر مما تحرق وستلاحظ زيادة في الوزن. ومع ذلك ، يحدث هذا فقط إذا لم تكن حريصًا على أحجام الحصص الغذائية ولا تأخذ في الاعتبار العناصر الغذائية الأخرى التي تتناولها. ولا يتسبب مسحوق البروتين بحد ذاته في زيادة الوزن أو تراكم الدهون.

ويعتمد مقدار مسحوق البروتين الذي تحتاجه كل يوم على عمرك وجنسك وتكوين جسمك ومستوى نشاطك البدني. لذلك ، من الضروري التحدث مع خبير تغذية مؤهل قبل إجراء أي تغييرات على نظامك الغذائي.

ومن الضروري مراقبة تناول مسحوق البروتين للمساعدة في إدارة وزنك. سوف تكتسب وزناً إذا كنت تستهلك سعرات حرارية أكثر مما تحرق ، بغض النظر عما إذا كا إذا كنت تستهلك المزيد من مسحوق البروتين أكثر من الحد الموصى به ، فستتناول المزيد من السعرات الحرارية بشكل عام ، مما يؤدي إلى زيادة الوزن. بالإضافة إلى ذلك ، إذا لم تتمرن بعد اتباع نظام غذائي عالي البروتين ، فإن زيادة السعرات الحرارية ستتجاوز معدل الأيض الأساسي.