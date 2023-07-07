شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يحتاج كل مولود جديد إلى جرعة فيتامين ك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج الطفل حديث الولادة خلال الساعات الأولى من حياته إلى عدد من الإجراءات الوقائية من بينها حقنة فيتامين K، حيث إنها تلعب دورًا مهمًا في حماية المولود الجديد من مخاطر حدوث مضاعفات خطيرة مثل النزيف المفرط، بحسب موقع lifehaker فيتامين ك مهم لتخثر الدمفيتامين ك هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون يتم تخزينه في الكبد ، وهو مهم لتخثر الدم والحفاظ على صحة العظام. يحصل الأطفال الأكبر سنًا والبالغون على فيتامين ك من خلال المصادر الغذائية ، مثل تناول الخضار الورقية والبيض واللحوم. يتم إنتاج فيتامين ك أيضًا عن طريق بعض البكتيريا التي تعيش في أمعائنا.

يحصل المواليد الجدد على كمية محدودة جدًا من فيتامين ك في الرحم. وبعد الولادة ، يحتوي حليب الأم على كمية محدودة جدًا من فيتامين K ، وتستغرق البكتيريا المنتجة لفيتامين K بعض الوقت لتستعمر الأمعاء بالكامل لذا يستغرق الأمر بعض الوقت لبناء مخازنهم الخاصة من فيتامين K".

يعاني المواليد الجدد من نقص فيتامين كونتيجة لذلك ، يكون الأطفال أكثر عرضة لمشاكل النزيف في الأشهر القليلة الأولى من حياتهم ، بسبب نقص فيتامين ك. الجروح والندبات الصغيرة لن تسبب لهم بالضرورة مشاكل النزيف ، ومع ذلك ، فإن مصدر القلق الأكبر هو أن النزيف في الأمعاء أو الدماغ يمكن أن يؤثر على نموهم.

يتم إعطاء حقنة فيتامين ك لحديثي الولادة في غضون ساعات من الولادة ، عن طريق حقنها في الفخذ. طلقة واحدة هي كل ما يحتاجون إليه. على الرغم من وجود أشكال فموية من فيتامين ك ، إلا أنها لا تمتص بشكل جيد تقريبًا. بدون جرعة فيتامين K ، يكون لدى المولود فرصة واحدة تقريبًا من 60 إلى 1 من كل 250 للإصابة بنزيف نقص فيتامين K في غضون أسبوع من الولادة. إذا تم إعطاء جرعة فيتامين ك ، فإن خطر النزيف ينخفض بشكل كبير.