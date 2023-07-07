شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز أعراض قصر النظر عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصر النظر هو مشكلة تواجه كثيرا من الأطفال وتعنى أن طفلك يستطيع الرؤية عن قرب ولكن لديه مشاكل في رؤية الأشياء البعيدة وعادة لا يكون قصر النظر موجودًا عند الولادة ، ولكنه يبدأ في التطور مع تقدم طفلك في السن، في هذا التقرير نتعرف على أعراض قصر النظر عند الأطفال، بحسب موقع children hospital. ما هي أعراض قصر النظر؟عادة ما يتم ملاحظة قصر النظر عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 أو 10 سنوات. قد يتم اكتشافه إذا كان طفلك لا يستطيع قراءة السبورة من الجزء الخلفي من الغرفة ، ولكن يمكنه الرؤية والكتابة والقراءة دون مشكلة. قد تشمل العلامات والأعراض الأخرى ما يلي:الصداع

الغثيان بعد القراءة

يحمل كتبًا قريبة من وجهه

يكتب ورأسه قريبًا جدًا من الطاولة

الجلوس بالقرب من التلفزيون

التحديق عند النظر إلى الأشياء البعيدة.