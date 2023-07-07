شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد النظام الغذائى فى علاج آلام الركبة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تنشأ آلام الركبة بسبب إصابة أو وضع غير صحيح أو قلة ممارسة الرياضة أو حتى حركة مفاجئة، يمكن أن تستمر لمدة يوم أو حتى تطول لفترة طويلة. على الرغم من أن ضمان نظام لياقة مناسب للحفاظ على العظام والمفاصل في حالة جيدة أمر واضح ، إلا أن هناك طريقة أخرى لتعزيز قوة الجسم وطول العمر. ويلعب الطعام الذي نتناوله دورًا استثنائيًا في ضمان صحة كل جزء من أجزاء الجسم - بما في ذلك مفاصل الركبة وفقا لما نشره موقع HealthifyMe:



قائمة الأطعمة التي قد تساعد في علاج آلام الركبة والظهر ​زيت زيتون بكر ممتازيحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز على خصائص يمكن أن تقلل الالتهاب وتساعد في آلام المفاصل والظهر. يمكن أن يكون لـ Oleocanthal ، الموجود في زيت الزيتون ، تأثيرات مماثلة للعقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات مثل الأيبوبروفين أو الأسبرين.

تذكر عدم تسخين زيت الزيتون إلى درجات حرارة عالية (حوالي 410 درجة مئوية) ، لأن هذا يقتل بعض الخصائص المفيدة. في درجات حرارة منخفضة ، يمكنك تشويح الخضار وجني فوائد استبدال الزبدة بزيت الزيتون. يمكنك أيضًا استخدامه في تتبيلات السلطة ، كغمس للخبز ، أو لتقليب المعكرونة أو الخضار.







المكسرات والبذورمصدر حيوي آخر للأحماض الدهنية أوميجا 3 هو المكسرات النيئة والبذور مثل اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان. إن تناول هذه المكسرات بانتظام (أي حفنة كل يوم) يقلل الالتهاب ويصلح الأنسجة المتفاقمة.

الأسماك الدهنيةتعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والتراوت والتونة والسردين مصادر غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية. في حين أن خصائصها المضادة للالتهابات تحافظ على مقاييس الجسم تحت السيطرة ، فإن الدهون غير المشبعة تقلل أيضًا من آلام المفاصل وتيبس الجسم.

كما أن استهلاك المكسرات يقوي العظام على المدى الطويل ، مما يقلل من فرص الإصابة بأي إصابة في الركبة أو منطقة الظهر.