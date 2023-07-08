شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة يجب تجنبها عند الإصابة بـ الاضطرابات الهضمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرف مرض الاضطرابات الهضمية باسم اعتلال الأمعاء الحساس للجلوتين، وهي أمراض وراثية من أمراض المناعة الذاتية تنتج عن تناول الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين. وينتج عن الجلوتين الذي يحفز خلايا الدم البيضاء التي تهاجم بطانة الأمعاء الدقيقة حتى تصل إلى الغشاء الداخلي. وعندما يستهلك الشخص المصاب بالداء البطني الجلوتين ، يتفاعل جسمه مع البروتين ، مما يتسبب في تلف الزغابات، وهي نتوءات صغيرة تشبه الأصابع توجد على طول جدار الأمعاء الدقيقة. ، يقلل الجسم من قدرته على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام (سوء الامتصاص) والمضاعفات الصحية الأخرى مثل الإسهال ، والتعب ، والانتفاخ ، وآلام البطن ، وفقر الدم ، والتهيج ، وكذلك الاكتئاب. وفقا لما نشره موقع HealthifyMe:





الأطعمة التي يجب تجنبها في مرض الاضطرابات الهضميةالجلوتين هو بروتين موجود في القمح والشعير والجاودار ، مما يمنحهم ملمسًا مطاطيًا ومرنًا. يجب على الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض الاضطرابات الهضمية الامتناع عن الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين حتى لو كانت ضئيلة. القمح ، الشعير ، الجاودار ، الشعير ، القمح الصلب ، السميد ، الحنطة ، توت القمح ، ويجب أيضًا تجنب المنتجات الغذائية المصنوعة من هذه المكونات. وتشمل المنتجات الغذائية التي تحتوي على الجلوتينالمشروبات: مزيج المشروبات ، ومشروبات القهوة الجاهزة ، ونبيذ الحلوى .

الوجبات الخفيفة: رقائق البطاطس ، منتجات الشوفان ، الزلابية ، خبز الذرة .

المنتجات المخبوزة: الخبز ، والدونات ، والمعجنات ، والخبز ، والفطائر ، والخبز المحمص الفرنسي ، والكعك ، والكب كيك ،.

الأطعمة الأخرى: الحلوى وبدائل اللحوم والبطاطس المقلية ومزيج الكيك والمأكولات البحرية ونقانق الخضار ومكثفات الدقيق للحساء والآيس كريم والخبز المحمص وطلاء الدقيق على الفطائر والجبن المعالج والحساء المعلب واللحوم وبدائل البيض والتوفو، الخبز المسطح والصلصات المختلفة مثل الكاتشب وصلصة الصويا وصلصة الباربيكيو وصلصة الكريمة وخلطات التوابل.

أعراض مرض الاضطرابات الهضميةبعض الأعراض العامة المصاحبة لمرض الاضطرابات الهضمية هي كما يلي:

التقيؤ

الانتفاخ

إسهال

إمساك

تعب

فقدان الوزن بشكل غير طبيعي

آلام المفاصل

حرقة في المعدة

قصور الطحال (خلل وظيفي في الطحال)

الصداع

التهيج

حكة في الجلد ، وكذلك طفح جلدي

فقدان كثافة العظام وتليينها

فقر دم