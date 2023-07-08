9 فوائد لا تعرفينها عن فوائد زيت الزيتون البكر الخارقة للصحة

بيروت - نادين محمد - فوائد زيت الزيتون البكرعديدة فقد يأتي في ثلاثة أنواع ، أو درجات بكر ممتاز ، وبكر ، ومكرر (خفيف)، ويحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من العناصر الغذائية النباتية الصحية التي تسمى المواد الكيميائية النباتية التي قد تساعد في مكافحة السرطان وأمراض القلب . إليك أبرز فوائد زيت الزيتون البكر المثبتة علمياً:

(المصدر: Freepik)

أظهرت الدراسات أن تناول المزيد من زيت الزيتون البكر الممتاز في نظامك الغذائي ، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. تساعد المركبات النشطة في زيت الزيتون الصافي على خفض ضغط الدم وتمنع تصلب الشرايين.



2-يقلل من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية

قد يؤدي استبدال الدهون الأقل صحية بزيت الزيتون في وصفاتك إلى تقليل فرص الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة قد تزيد عن 40٪. يعتبر زيت الزيتون البكر الممتاز مصدرًا غني بشكل خاص بمركبات البوليفينول ، وهي مركبات طبيعية نشطة بيولوجيًا ذات خصائص مضادة للأكسدة توجد في الأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضروات والزيتون.



3-يحارب الالتهابات

(المصدر: Freepik)



يؤدي الالتهاب في الجسم إلى الأصابة بالأمراض المزمنة لغناه بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل الالتهاب في الجسم بنفس الطريقة التي تعمل بها الأدوية مثل الإيبوبروفين، بالإضافة إلى غنى زيت الزيتون بحمض الأوليك المضاد للالتهابات أيضًا.

4-نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

زيت الزيتون غني بمضادات الأكسدة وهي مركبات يمكن أن تساعد في منع أو إبطاء الجذور الحرة وهي ذرات غير مستقرة في جسمك تدمر خلاياك يعد زيت الزيتون الصافي غني بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

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5-محاربة البكتريا الضارة

(المصدر: Freepik)

يمكن لبعض العناصر الغذائية الموجودة في زيت الزيتون محاربة البكتيريا الضارة مثل الهيليكوباكتر بيلوري وهي بكتيريا تظهر في المعدة يمكن أن تسبب القرحة وحتى السرطان.



6-يمنع السرطان

الطهى بواسطة زيت الزيتون يقلل من مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان ، مثل سرطان القولون والمستقيم وبطانة الرحم والثدي والبنكرياس والبروستاتا.



7-يقوي دماغك

تشير الدراسات إلى أن النظام الغذائي الذي تحتوي على نسبة عالية من زيت الزيتون يمكن أن تساعدك على التفكير والفهم والتذكر بشكل أفضل ، وقد تساعد أيضًا في درء مرض الزهايمر.

8. قد يعزز صحة العظام

(المصدر: pexels)

زيت الزيتون غني بالكالسيوم الذي يحافظ على صحة العظام بجانب مركبات البوليفينول المضادة للالتهابات التي قد تحفز آليات تساعد في منع انهيار العظام وتحفيز تكوين العظام.

9. قد يساعدك على إنقاص الوزن



زيت الزيتون يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم ، فإنه يمكن أن يساعد في الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام التي قد تؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن .

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المصدر: موقعwebmd

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