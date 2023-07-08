4 فوائد غير متوقعة لعلاج عرق النسا بالتدليك 

بيروت - نادين محمد - فوائد صحية عديدة لعلاج عرق النسا بالتدليك لتخفيف الألم أبرزها المساعدة على استرخاء العضلات المشدودة وتحسين الدورة الدموية، وتقليل التوتر ويعد العلاج بالتدليك هو علاج شائع يتم تجاهله لعلاج الألم الوركي. فيما يلي أبرز الفوائد المحددة للتدليك على أنسجة أسفل ظهرك .

(المصدر: Freepik)

فوائد علاج عرق النسا بالتدليك

1-شد العضلات

اعتمادًا على نوع التدليك، فهو قد يساعد في علاج عرق النسا وتهدئة ألم المفصل والأعصاب ويمنحك الفوائد. يمكن أن يؤدي العلاج بالتدليك إلى شد هذه العضلات وارتخائها وإطالتها بشكل فعال، مما يحسن الألم والوظيفة في أسفل الظهر والساقين.

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2-تعزيز الدورة الدموية

يساعد التدليك على تعزيز الدورة الدموية والعناصر الغذائية الأخرى في المناطق المؤلمة، مما يعزز الشفاء.

3- تحسين المزاج

(المصدر: Freepik)

يحفز التدليك مستقبلات ضغط معينة في الدماغ، وهي عبارة عن ألياف عصبية خاصة تساعد على تقليل الألم عن طريق إفراز هرمون الإندورفين، وهو هرمون الشعور بالسعادة الطبيعي في الجسم.

4- الحد من التوتر

يساعد تحفيز مستقبلات الضغط على تقليل مستويات الكورتيزول في الجسم، وهو الهرمون الذي يسبب الإجهاد، وقد يساعد على تقليل التوتر وتوفير الشعور بالاسترخاء والراحة. يمكن استخدام بعض الزيوت العطرية لفرك البشرة، وقد يكون لبعض هذه الزيوت تأثير علاجي على الأنسجة لتقليل الألم. تساعد هذه الزيوت في توفير شعور بالاسترخاء بشكل عام.

عادة ما يكون التدليك آمناً عند إجرائه بواسطة متخصص مدرب. في حالات نادرة، قد يحدث زيادة في الألم، أو وجع، وتيبس، أو تلف الأوعية الدموية أو الأعصاب من الضغط القوي.

(المصدر: Freepik)

علاج عرق النسا بالتدليك بكرة التنس

يمكنك أيضًا تدليك ظهرك باستخدام كرات التنس والأدوية أو الكريمات الموضعية. تتضمن بعض النصائح البسيطة ما يلي:

تثبيت كرتَي التنس بجوار بعضهما بشريط لاصق. ضعي الكرات المؤمنة أسفل ظهرك أو أردافك أو أعلى فخذك أثناء الاستلقاء على الأرض وتحركي برفق.

يمكنك التركيز والضغط على المناطق التي تؤلمك برفق.

اضغطي كرة التنس بين مقعدك وأسفل ظهرك لإرخاء عضلات الظهر المشدودة.

استخدمي الكريمات الطبية أو الجل الموضعي على منطقة الحوض الخلفية وقومي بالتدليك بضغط ثابت.

يمكن أن يكون العلاج بالتدليك جزءًا مهمًا من خطة علاج عرق النسا حيث يوفر تسكين مؤقت للألم، وتحفيز جسمك على إنتاج هرمونات طبيعية لتخفيف الآلام، وتعزيز قدرات الجسم على الشفاء. تعد من أهم فوائد علاج عرق النسا بالتدليك توفير تجربة استرخاء وممتعة بشكل عام.

ملاحظة من "الجميلة" يجب مراجعة الطبيب أو المختص عند ظهور هذه الأعراض عليكِ.

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المصدر :موقع هيلث لاين