مشروبات تحتاجها لمنع الجفاف في ارتفاع درجات الحرارة

القاهرة - سامية سيد - يحتاج الجسم في فصل الصيف إلى المعادن للوقاية من الجفاف الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة، حيث يمكن أن يؤدي الجفاف إلى مشاكل صحية مختلفة، بما في ذلك التعب والدوخة وتشنجات العضلات، ورغم أن الماء أفضل مشروب لمواجهة الجفاف والعطش ، فإن تجديد المعادن أمر بالغ الأهمية ، خاصة خلال الأيام الحارة والرطبة، فى هذا التقرير نتعرف على المشروبات المنعشة والصحية التي يمكن أن تساعدك على البقاء رطبًا وتجديد تلك المعادن الأساسية، بحسب موقع هيلث شوت.الإلكتروليتات هي معادن تحمل شحنة كهربائية عند إذابتها في السوائل ، بما في ذلك سوائل الجسم.

تشمل الإلكتروليتات الأولية الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والكلوريد والفوسفات. تلعب هذه المعادن دورًا مهمًا في الحفاظ على توازن السوائل ، وتنظيم وظيفة الأعصاب والعضلات ، ودعم العمليات الجسدية المختلفة. خلال فصل الصيف ، نميل إلى فقدان الأملاح من خلال التعرق بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة النشاط البدني. يعد تجديد الإلكتروليتات أمرًا ضروريًا لمنع الجفاف والحفاظ على مستويات الترطيب المناسبة.