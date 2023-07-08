شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. الإصابة بضربة الشمس تسبب 8 مشاكل لجسمك منها إتلاف الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر ضربة الشمس حالة خطيرة يمكن أن يكون لها آثار ضارة على أجزاء مختلفة من الجسم، ما يؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة إذا لم يتم علاجها على الفور، وإليك الطرق التي يمكن أن يكون لضربة الشمس عواقب سلبية على صحتك، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

8 طرق تؤثر فيها ضربة الشمس على أجزاء مختلفة من الجسم 1. الجهاز العصبي المركزييعتبر الجهاز العصبي المركزي شديد الحساسية للحرارة وغالبًا ما يكون الأكثر تضررًا أثناء ضربة الشمس، يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى خلل في وظائف الدماغ ، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الارتباك والتهيج والنوبات وحتى فقدان الوعي، يعتمد الدماغ على توازن دقيق في تنظيم درجة الحرارة ، لذلك عندما يتم تعطيل هذا التوازن بسبب ضربة الشمس ، يمكن أن تكون العواقب وخيمة.

2. صحة القلب والأوعية الدموية

تضع ضربة الشمس ضغطًا هائلاً على نظام القلب والأوعية الدموية. عندما ترتفع درجة حرارة الجسم ، تتمدد الأوعية الدموية لتطلق الحرارة الزائدة، يؤدي هذا إلى انخفاض ضغط الدم ، مما يؤدي إلى عدم كفاية تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية، علاوة على ذلك، يجب أن يعمل القلب بجهد أكبر لضخ الدم لتبريد الجسم ، مما قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات في القلب، بما في ذلك عدم انتظام ضربات القلب والنوبات القلبية وحتى قصور القلب.

3. الجهاز التنفسي

يمكن أيضًا أن يتأثر الجهاز التنفسي سلبًا بضربة الشمس، يمكن لارتفاع درجة حرارة الجسم أن يضعف وظائف الرئة ، مما يجعل التنفس أكثر صعوبة، بينما يحاول الجسم أن يبرد ، فإنه يزيد من معدل التنفس، يمكن أن يؤدي هذا الطلب المتزايد على الجهاز التنفسي إلى ضيق التنفس وحرمان الأكسجين وفشل تنفسي محتمل.

4. الكلى

تلعب الكلى دورًا مهمًا في الحفاظ على توازن السوائل والكهارل داخل الجسم، أثناء ضربة الشمس ، يمكن أن تتسبب الحرارة الزائدة في إتلاف الكلى وإضعاف قدرتها على تصفية الدم بشكل فعال، يمكن أن يؤدي هذا إلى اختلال توازن الكهارل والجفاف وإصابة الكلى الحادة.

5. صحة الجهاز الهضمي

يمكن أن تسبب ضربة الشمس اضطرابات في الجهاز الهضمي بسبب انخفاض تدفق الدم إلى أعضاء الجهاز الهضمي، يمكن أن يؤدي انخفاض تدفق الدم إلى الغثيان والقيء وآلام البطن وحتى النزيف، بالإضافة إلى ذلك ، فإن استجابة الجسم الطبيعية للحرارة تتمثل في زيادة التعرق ، والذي يمكن أن يساهم في الجفاف ويؤثر بشكل أكبر على وظيفة الجهاز الهضمي.

6. العضلات

يمكن أن تتأثر الوظيفة العضلية بشدة أثناء ضربة الشمس، يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى تقلصات العضلات وتيبسها وضعفها، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يحدث انهيار الأنسجة العضلية ، المعروف باسم انحلال الربيدات ، مما يؤدي إلى إطلاق مواد سامة في مجرى الدم يمكن أن تتلف الكلى وتزيد من مضاعفات ضربة الشمس.

7. الجلد

يعمل الجلد كحاجز أساسي ضد الحرارة ، ولكن أثناء ضربة الشمس ، يمكن أن يتلف يحاول الجسم تبديد الحرارة من خلال التعرق ، مما يتسبب في فقدان السوائل بشكل مفرط، يمكن أن يؤدي التعرق المفرط إلى الجفاف واختلال توازن الكهارل، علاوة على ذلك ، يمكن أن يصبح الجلد أحمر وجاف وساخن ، مما يشير إلى انهيار آليات تنظيم الحرارة في الجسم.

8. التوازن الأيضي

يمكن أن تؤدي ضربة الشمس إلى تعطيل عمليات التمثيل الغذائي في الجسم ، مما يؤدي إلى اختلال توازن المواد الحيوية، يمكن أن تسبب الحرارة الزائدة زيادة في معدل الأيض ، مما يؤدي إلى انهيار سريع للجلوكوز وزيادة إنتاج النفايات ، مثل حمض اللاكتيك. يمكن أن تؤدي هذه الاضطرابات إلى الحماض الاستقلابي ونقص السكر في الدم وتلف الأعضاء المحتمل.