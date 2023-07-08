شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من ارتفاع حالات سرطان الجلد بنسبة 195% للأشخاص بعمر الـ55 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت منظمة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، من ارتفاع حالات الإصابة بسرطان الجلد في المملكة المتحدة مؤخرًا، ووصول حالات سرطان الجلد إلى مستوى قياسي، حيث يشهد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 55 عامًا، أكبر ارتفاع في حالات سرطان الجلد في السنوات الأخيرة، مع إلقاء اللوم على قضاء العطلات في المصايف وفى ظل التعرض لاشعة الشمس لفترة طويلة.

تم إصدار تحذير عاجل حيث وصلت الحالات الخطيرة لسرطان الجلد إلى مستوى قياسي في المملكة المتحدة، وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن حالات سرطان الجلد الميلانيني وصلت إلى 17500 حالة سنويًا.

وقال موقع Daily Express ، إن سرطان الجلد الميلانيني هو نوع من السرطان الجلد أقل شيوعًا ولكنه أكثر فتكًا من سرطان غير الميلانوما.

يعتقد الخبراء أن السبب الرئيسي لسرطان الجلد هو التعرض للأشعة فوق البنفسجية من الشمس وكراسي الاستلقاء للتشمس، الأمر الذي أدى على الأرجح إلى زيادة الحالات.

من بين أولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الجلد ، شهد البالغون الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا فأكثر أكبر ارتفاع في الحالات.

منذ التسعينيات، ارتفعت معدلات الحالات في هذه الفئة العمرية بنسبة مذهلة بلغت 195%، من عام 1993 إلى عام 1995، تم تشخيص إصابة 21.3 شخصًا بعمر 55 وما فوق بسرطان الجلد من بين كل 100 ألف شخص، لكن هذا ارتفع إلى 62.9 حالة من بين كل 100 ألف شخص بين عامي 2017 و 2019.

قالت منظمة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إن زيادة القدرة على تحمل تكاليف العطلات في الخارج قد تكون السبب في ذلك.

وعلقت منظمة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة قائلة: إنه من المرجح أن يكون الارتفاع في المعدلات لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا مرتبطًا باتجاهات الحصول على بشرة سمراء وزيادة العطلات الرخيصة التي يعود تاريخها إلى الستينيات قبل أن يصبح الناس أكثر وعياً بسرطان الجلد".

ومع ذلك، يمكن أن يتأثر أيضًا بعدد من العوامل الأخرى ، بما في ذلك المزيد من الأشخاص الذين يخضعون لفحص بشرتهم وحقيقة أن المملكة المتحدة لديها عدد متزايد من كبار السن.

عبر جميع الفئات العمرية، قال مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إن حالات سرطان الجلد الميلانيني قد ترتفع بنسبة 50% تقريبًا خلال العقدين المقبلين، مع احتمال حدوث 26500 حالة سنويًا بحلول عام 2040.

على الرغم من ذلك، فإن عدد الوفيات الناجمة عن المرض آخذ في التناقص، مع التشخيص والعلاج المبكر مما يعني أن عددًا أكبر من الأشخاص سينجون من المرض أكثر من أي وقت مضى، في حين أنه من المهم أن يبحث المزيد من الأشخاص عن علاج لسرطان الجلد في وقت مبكر، لأن البقاء على قيد الحياة يتحسن، فمن المقلق أن حالات المرض قد ترتفع بشكل كبير خلال السنوات القادمة.

ووفقا لما ذكره موقع Daily Express ، فان سرطان الجلد هو خامس أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في المملكة المتحدة، ونعلم أنه يمكن الوقاية من 86 % من سرطانات الجلد.

كيف تعتني ببشرتك؟

تشمل العلامات الشائعة لسرطان الجلد ظهور شامة جديدة أو تغيير في الشامة الموجودة، مثل اللون والشكل ، من المهم أن تعتني بأشعة الشمس وأن تتصل بطبيبك إذا لاحظت أي تغيرات غير عادية في بشرتك، فليس الأمر مجرد تغيرات في الشامة، بل قد يكون قرحة لا تلتئم أو أي تغييرات غير عادية في منطقة بشرتك.

اكتشاف السرطان مبكرًا يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا..

تعتبر حروق الشمس عامل خطر رئيسي للمرض، حيث إن الأشخاص الذين يصابون بالحرق مرة كل عامين يضاعفون فرص إصابتهم بالسرطان ثلاث مرات.

نصحت الدكتورة جولي شارب، رئيسة قسم الصحة ومعلومات المرضى في مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "سواء كنت تقضي عطلتك في الخارج أو تستمتع بالطقس الجيد بالقرب من المنزل، من المهم اتخاذ خطوات لتقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد، خاصة إذا كنت تحترق بسهولة.

وتذكر أن حروق الشمس لا تحدث فقط في الأيام الحارة، فبإمكانك الشعور بالحرق عندما يكون الجو غائمًا، أفضل طريقة لحماية بشرتك عندما تكون الشمس قوية هي قضاء بعض الوقت في الظل، خاصة بين الساعة 11 صباحًا و 3 مساءً في المملكة المتحدة، والتستر بقميص، وقبعة، ونظارات شمسية، سوف يساعدك ارتداء واقي الشمس أيضًا على البقاء آمنًا في الشمس.