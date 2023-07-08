٥ أسباب تجعل جسمك يقاوم خطة إنقاص الوزن 

بيروت - نادين محمد -

نقص السعرات الحرارية هو المفتاح لفقدان الوزن. ومع ذلك ، بالنسبة لبعض الناس ، يمكن أن يكون فقدان الوزن أكثر تعقيدًا من مجرد خفض السعرات الحرارية. عندما لا تذوب طبقات الدهون العنيدة من البطن والفخذين ، ولا يتزحزح مقياس الوزن ، حتى مع اتباع نظام غذائي صارم وممارسة التمارين الرياضية المكثفة ، فمن المرجح أن تكون مقاومة فقدان الوزن أثناء الرياضة هي التي تجعل الجسم يتشبث بالوزن الزائد. كذلك قد تكون التغيرات الهرمونية ونقص التغذية اسباب لمقاومة حرق الدهون.

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ما هي مقاومة فقدان الوزن؟

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تحدث مقاومة فقدان الوزن عندما يعاني شخص ما من اختلالات في التمثيل الغذائي مما يجعل فقدان الوزن مهمة شاقة ، حتى مع تناول الطعام الصحي والنشاط البدني. ما لم تتم معالجة هذه الاختلالات الأيضية والفسيولوجية ، فلن يؤدي أي نظام غذائي إلى التخلص من الدهون الزائدة.

ما الذي يسبب مقاومة فقدان الوزن وطرق التعامل معها:

1. الالتهاب المزمن:

إذا كنتي تقومين بحساب السعرات الحرارية ، وممارسة الرياضة لساعات معًا ، وما زلت لا تفقدي أي وزن، فمن المحتمل أن يكون الالتهاب هو الذي يوقف فقدان الوزن. عندما يكتسب المرء وزنًا ، ويعيش حياة مرهقة للغاية ، ويأكل طعامًا مصنعا ، وينام لفترة غير كافية، يرتفع أيضًا بروتين يسمى بروتين سي التفاعلي ، والذي يعتبر علامة التهابية موجودة في الدم ، مما يجعل الجسم أكثر حامضية. ترفع التغيرات الأيضية والعوامل الهرمونية مستويات بروتين سي التفاعلي وتدفع الجسم إلى حالة الالتهاب. الالتهاب يجعل الجسم مقاومًا للأنسولين ، ونتيجة لذلك ، يضخ البنكرياس الأنسولين باستمرار لخفض مستويات السكر في الدم. الآن ، نعلم جميعًا أن الأنسولين هو أيضًا هرمون لتخزين الدهون يؤدي إلى تكوين خلايا دهنية جديدة. وبالتالي، يؤدي الالتهاب إلى مقاومة الأنسولين ، مما يؤدي بدوره إلى إنتاج المزيد من الأنسولين ، وخلق خلايا دهنية التي تحول جميع السعرات الحرارية الزائدة إلى دهون ، وتخزنها بشكل حول منطقة البطن.

2. نقص التغذية:

لكي يعمل الجسم والهرمونات المهمة بشكل صحيح ، فأنتي بحاجة إلى تغذيته بشكل كافٍ. يمكن أن يؤدي نقص الفيتامينات مثل فيتامين د والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد والكروم إلى توقف عملية حرق الدهون تمامًا.

3. مقاومة الأنسولين:

مقاومة الأنسولين هي حالة ينتج فيها البنكرياس الأنسولين ولكن الخلايا تتوقف عن الاستجابة لجهود هذا الهرمون من خلال عدم السماح للجلوكوز بالدخول من مجرى الدم. نتيجة لذلك ، هناك فائض من الجلوكوز يتدفق دائمًا في الدم ، وللتخلص من السكر الزائد في الدم ، يستمر البنكرياس في إفراز المزيد من الأنسولين ، مما يضع الشخص في حلقة مفرغة. كما ذكرنا سابقًا ، يؤدي الأنسولين إلى تخزين الدهون في الجسم. هذا الهرمون المهم ، الذي ينظم أيضًا مستويات السكر في الدم ويساعد على امتصاص الجلوكوز ، يتحكم أيضًا في عملية بناء الدهون. يحفز الأنسولين تحويل الأحماض الدهنية إلى جزيئات دهنية يتم تخزينها على شكل قطرات دهنية في الجسم. عندما تميلي إلى تناول كمية كبيرة من الكربوهيدرات ، وخاصة الدقيق المكرر أو مواد سكرية ، فإنها تحفز إفراز الأنسولين من البنكرياس.

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4. الحمل الزائد على الكبد لإزالة السموم:

مستحضرات التجميل التي نستخدمها ، والمبيدات الكيميائية التي تتسرب عبر السلسلة الغذائية إلى أطباقنا ، واستهلاك الأطعمة المصنعة ، وتلوث الهواء ، وتلوث المياه ، كلها يمكن ان تجعل الجسم عرضة للسموم، و يجد الكبد ، الذي يقوم بمعظم عمليات إزالة السموم، صعوبة بالغة في معالجة وإزالة السموم من الجسم. إذا كان الجسم يعاني من مشكلة في التخلص من السموم ، فإن التراكم سيخلق مشاكل صحية كبيرة. النتيجة لزيادة السموم هي زيادة الوزن وعدم القدرة على إنقاص الوزن لأن السموم المفرطة تفرز الإنزيمات والهرمونات التي تحرق الدهون وترفع مستويات الالتهاب في الجسم.

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5. الاضطرابات الهضمية:

هذه حقيقة مثيرة للاهتمام حول أجسامنا ربما لم تسمع بها من قبل - تسمى أمعائنا بـ "الدماغ الثاني" للجسم لأن هناك 100 مليون خلية عصبية في أمعائنا وترتبط مباشرة بـ الدماغ. لذلك ، فإن الحفاظ على أمعاء صحية له أهمية قصوى لأن القناة الهضمية المضطربة يمكن أن تخفض المناعة ، وتزيد الوزن ، وتسبب اختلالات هرمونية ، وتؤثر على الصحة العقلية ، وتسبب اضطرابات الغدد الصماء والتمثيل الغذائي.