شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تجعلك تضيف توت العليق لنظامك الغذائى.. أبرزها صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توت العليق غنية بالعناصر الغذائية المختلفة وتساعد أيضًا في تعزيز الصحة، يمكن أن تكون إضافة هذا التوت اللذيذ إلى نظامك الغذائي طريقة ممتعة لزيادة تناولك للعناصر الغذائية، وإليك الطرق التي يمكن أن يساعد بها التوت في تعزيز الصحة، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv.". الأسباب التي تجعل تناول التوت مفيدًا لنا: 1. نسبة عالية من مضادات الأكسدةتوت العليق مليء بمضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين وحمض الإيلاجيك والكيرسيتين، تساعد مضادات الأكسدة هذه في حماية خلايانا من التلف الذي تسببه الجزيئات الضارة المعروفة باسم الجذور الحرة ، والتي يمكن أن تسهم في الشيخوخة وأمراض مثل السرطان.





2. مصدر جيد للفيتامينات توت العليق غني بالفيتامينات مثل فيتامين ج وفيتامين ك وفيتامين هـ، فيتامين ج يعزز نظام المناعة لدينا ، ويعزز إنتاج الكولاجين لبشرة صحية ، ويساعد في امتصاص الحديد. فيتامين K ضروري لتخثر الدم ، بينما يعمل فيتامين E كمضاد قوي للأكسدة.





3. يعزز صحة القلبيعتبر توت العليق صديقًا للقلب نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الأنثوسيانين ، والتي تم ربطها بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، يساعد الأنثوسيانين على خفض ضغط الدم وتقليل الالتهاب وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.





4. يدعم صحة الهضمتوت العليق مصدر ممتاز للألياف الغذائية ، وخاصة الألياف غير القابلة للذوبان، هذا النوع من الألياف ضروري لتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة والحفاظ على أمعاء صحية عن طريق منع الإمساك وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي ، بما في ذلك سرطان القولون.





5. المساعدة في إدارة الوزنتوت العليق منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف ، مما يجعله إضافة رائعة لخطة فقدان الوزن أو إدارة الوزن، تساعد الألياف على الشعور بالشبع لفترة أطول ، مما يقلل من تناول الوجبات الخفيفة غير الضرورية وإجمالي السعرات الحرارية.





6. تنظيم سكر الدمعلى الرغم من طعمه الحلو ، فإن التوت لديه مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، هذا يعني أنها لا تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم مثل الأطعمة التي ترتفع فيها نسبة السكر في الدم، يساعد محتوى الألياف في التوت أيضًا على إبطاء هضم وامتصاص السكر ، مما يعزز التحكم في نسبة السكر في الدم بشكل أفضل.





7. تعزيز صحة الدماغيحتوي توت العليق على مركبات مختلفة تدعم صحة الدماغ والوظيفة الإدراكية، تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في التوت على تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهاب في الدماغ ، وتحسين الذاكرة والتعلم ووظيفة الدماغ بشكل عام.





8. تعزيز صحة العينتوت العليق غني بمضادات الأكسدة ، مثل الزياكسانثين واللوتين ، وهي مفيدة لصحة العين، تساعد هذه المركبات في الحماية من التنكس البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين ومشاكل الرؤية الأخرى عن طريق تصفية الضوء الأزرق الضار وتقليل الإجهاد التأكسدي.





9. خصائص مضادة للالتهاباتيمتلك توت العليق خصائص مضادة للالتهابات بسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة، يرتبط الالتهاب المزمن بالعديد من الحالات الصحية مثل أمراض القلب والسكري وأنواع معينة من السرطان، يمكن أن يساعد تضمين التوت في نظامك الغذائي في مكافحة الالتهاب وتقليل خطر الإصابة بهذه الأمراض.