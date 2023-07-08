شكرا لقرائتكم خبر عن للعناية بالبشرة.. اعرفى 7 فوائد لاستخدام الكركم لتحسين صحة الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسب الكركم، وهو نوع من التوابل الصفراء الزاهية المستخدمة على نطاق واسع في المطابخ على مستوى العالم ، شعبية كبيرة في صناعة التجميل لما له من فوائد عديدة لصحة الجلد، وإليك فوائد استخدام الكركم لتحسين صحة الجلد، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv". 7 أسباب تجعل الكركم إضافة رائعة لروتين العناية ببشرتك: 1. خصائص مضادة للالتهاباتيحتوي الكركم على مركب يسمى الكركمين ، والمعروف بخصائصه القوية المضادة للالتهابات، يلعب الالتهاب دورًا مهمًا في مشاكل البشرة مثل حب الشباب والأكزيما، من خلال دمج الكركم في روتينك للعناية بالبشرة ، يمكنك المساعدة في تقليل الاحمرار والتورم والالتهاب ، مما يعزز بشرة أكثر هدوءًا ونقاء.





2. خصائص مضادة للأكسدةتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الكركم على حماية الجلد من الجذور الحرة ، وهي جزيئات غير مستقرة يمكنها إتلاف خلايا الجلد وتسريع عملية الشيخوخة، يمكن أن يساعد الاستخدام المنتظم للكركم في مكافحة الإجهاد التأكسدي وتلاشي ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد والبقع العمرية ، مما يؤدي إلى بشرة أكثر صحة وشبابًا.





3. يضيء البشرةيعمل الكركم كمنير طبيعي للبشرة ويمكن أن يساعد في توحيد لون بشرتك، يساعد في تقليل ظهور البقع الداكنة وفرط التصبغ والكلف عن طريق تثبيط إنتاج الميلانين ، الصبغة المسؤولة عن لون البشرة، من خلال دمج الكركم في نظام العناية ببشرتك ، يمكنك الحصول على بشرة متألقة ومتألقة.





4. يحارب حب الشباب والعيوببفضل خصائصه المضادة للبكتيريا ، يمكن للكركم أن يقاوم البكتيريا المسببة لحب الشباب بشكل فعال ويقلل من ظهور البثور، تساعد خصائصه المضادة للالتهابات أيضًا على تهدئة البشرة المتهيجة وتهدئة الاحمرار المرتبط بحب الشباب، يمكن استخدام قناع الكركم للوجه أو علاج البقع لاستهداف الشوائب وتعزيز نضارة البشرة.





5. يتحكم في إنتاج الزهميساعد الكركم على تنظيم إنتاج الزهم ، وهي المادة الزيتية التي يمكن أن تؤدي إلى انسداد المسام وحب الشباب، من خلال التحكم في إنتاج الزيت ، يمكن أن يساعد الكركم في تلطيف البشرة وتقليل اللمعان ، مما يجعله مكونًا ممتازًا لمن لديهم بشرة دهنية أو مختلطة.





6. تقشير وتجديد خلايا الجلدتمتلك هذه العشبة السحرية خصائص تقشير تزيل بلطف خلايا الجلد الميتة ، وتكشف عن بشرة منتعشة وحيوية تحتها، يمكن أن يحسن التقشير المنتظم بالكركم نسيج الجلد ويقلل من ظهور الندبات والبقع الداكنة ويعزز تجديد خلايا الجلد الجديدة والصحية.





7. يلطف مشاكل البشرةيشتهر الكركم بخصائصه المهدئة ، مما يجعله علاجًا ممتازًا لمختلف الأمراض الجلدية، يمكن أن يخفف الأعراض المصاحبة لمرض الصدفية والأكزيما والوردية وغيرها من اضطرابات الجلد الالتهابية، يمكن وضع معجون الكركم أو المرهم موضعياً على المناطق المصابة لتوفير الراحة وتعزيز الشفاء. إليك كيفية استخدام الكركم في روتين العناية ببشرتك:لدمج الكركم في روتينك للعناية بالبشرة ، يمكنك صنع قناع وجه كركم منزلي الصنع عن طريق خلط مسحوق الكركم مع مكونات مثل الزبادي أو العسل أو زيت جوز الهند، ضعي هذا المزيج على وجهك واتركيه لمدة 10-15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الدافئ، يمكنك استخدام هذا القناع 2-3 مرات في الأسبوع لأقصى قدر من الفوائد.