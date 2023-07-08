شكرا لقرائتكم خبر عن لو نازل حمام السباحة.. نصائح طبيعية لإزالة اسمرار الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يؤدي قضاء الوقت في الهواء الطلق، خاصة خلال أشهر الصيف، إلى لون بشرة مسمر، بينما قد يحصل بعض الناس سمرة الشمس، قد يفضل البعض الآخر تقليل أو إزالة آثار التعرض المفرط للشمس.

إذا اكتسبت سمرة من خلال ملابس السباحة وتبحثين عن علاجات طبيعية لتقليل مظهرها، نعرض وفقًا لموقع " OnlyMyHealth"، بعض النصائح المفيدة لمساعدتك على استعادة التوهج الطبيعي لبشرتك.

تقشيرالتقشير المنتظم هو المفتاح لإزالة خلايا الجلد الميتة وتعزيز تجديد الجلد، لإزالة خطوط السمرة الناتجة عن ملابس السباحة، قشر بلطف المناطق المصابة باستخدام مقشر طبيعي. يمكنك صنع مقشر خاص بك في المنزل باستخدام مكونات مثل السكر وعصير الليمون والعسل، ضعي المقشر على خطوط السمرة ودلكيه بحركة دائرية لبضع دقائق قبل شطفه. كرر هذه العملية عدة مرات في الأسبوع لتقليل السمرة تدريجيًا.

عصير ليمونيعمل عصير الليمون كعامل مبيض طبيعي ويمكن أن يساعد في تفتيح خطوط السمرة. اعصري عصير الليمون الطازج وضعيه مباشرة على المناطق المدبوغة باستخدام كرة قطنية أو بأطراف أصابعك.

يوصي بتركه لمدة 10-15 دقيقة قبل شطفه بالماء الفلاتر، يمكن أن يسبب عصير الليمون الجفاف، لذا تأكد من ترطيب بشرتك بعد ذلك.

الصبار

يشتهر الصبار بخصائصه المهدئة والعلاجية، مما يجعله علاجًا ممتازًا لخطوط تان. ضع جل الصبار النقي على المناطق المصابة واتركه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه. لا يساعد الصبار على تفتيح السمرة فحسب، بل يساعد أيضًا على ترطيب البشرة وتغذيتها، ما يعزز بشرة صحية.

الخيار

يشتهر الخيار بخصائصه المبردة والمرطبة ، مما يجعله مفيدًا للبشرة المتضررة من أشعة الشمس.

امزج أو ابشر خيارًا ثم ضع اللب مباشرة على المناطق المدبوغة. اتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفه. كرر هذه العملية بانتظام للمساعدة في تلاشي السمرة وتهدئة البشرة.

قناع الزبادي والكركميمكن لمزيج من الزبادي والكركم أن يعمل العجائب في تقليل خطوط الاسمرار. يعمل الزبادي كمقشر لطيف ومرطب ، بينما يحتوي الكركم على خصائص تفتيح البشرة.

امزجي ملعقة كبيرة من الزبادي العادي مع قليل من مسحوق الكركم لعمل عجينة، ضعيه على خطوط تان واتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفه. استخدم هذا القناع مرة أو مرتين في الأسبوع للمساعدة في تقليل السمرة.

معجون الطماطمتحتوي الطماطم على الأحماض الطبيعية ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تفتيح البشرة وتلاشي خطوط السمرة، ضع معجون الطماطم أو الطماطم المخلوطة حديثًا على المناطق المصابة واتركها لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفها، يمكن أن يساعد التطبيق المنتظم في تقليل السمرة وتحسين البشرة بشكل عام.

في حين أن خطوط السمرة المكتسبة من خلال ملابس السباحة قد تستغرق وقتًا لتتلاشى تمامًا ، فإن دمج هذه العلاجات الطبيعية في روتينك للعناية بالبشرة يمكن أن يساعد في تقليل مظهرها تدريجيًا.

تذكر التحلي بالصبر والاتساق مع الطريقة التي اخترتها ، ودائمًا احمي بشرتك من التعرض المفرط للشمس من خلال ارتداء واقي من الشمس وملابس سباحة مناسبة.

إذا كانت بشرتك حساسة أو تعرضت لأي تهيج ، فمن المستحسن إجراء اختبار التصحيح قبل تطبيق أي علاج على مناطق أكبر. احتضن جمالك الطبيعي واستمتع ببشرة صحية ومشرقة على مدار السنة.