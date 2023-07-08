شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض الأنيميا وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر
-الدوخة أو الشعور بأن الشخص سوف يفقد الوعي
- ضعف وتعب
-ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة
-ألم صدر
-صداع
-التهاب اللسان
-يكون الجلد شاحبًا أو مصفرًا أو جافًا أو سهل الكدمات
-متلازمة تململ الساقين (RLS) والتي تؤدي إلى حركة غير مقصودة في أسفل الساقين
-ضيق في التنفس
-برودة اليدين والقدمين
-ألم في العظام ومفاصل العظام والبطن
-المشاكل المتعلقة بالنمو عند الأطفال والمراهقين
-أظافر هشة أو على شكل ملعقة
-اشتهاء غريب لأكل الثلج أو النشا أو الأوساخ
-فقدان الشهية يظهر بشكل خاص عند الرضع والأطفال الصغار.
-تساقط الشعر
-يمكن للمرأة الحامل الولادة المبكرة
-طنين الأذن أو رنين في الأذنين
-فقدان حاسة التذوق
-مشاكل القلب والرئتين ، خاصة عند المصابين بفقر الدم المنجلي
-تضخم القلب أو قصور القلب
-الاكتئاب ومشاكل الصحة العقلية
عند الأطفال: تأخر في تنمية المهارات الحركية ، صعوبات التعلم وقلة الانتباهالوقاية من الأنيميالا يمكن منع معظم حالات فقر الدم. ومع ذلك ، يمكن الوقاية من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد والفيتامينات عن طريق اتباع النظام الغذائي الصحيح
الحديد: تشمل المصادر اللحوم الحمراء والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة والفول والعدس والفواكه المجففة والحبوب المدعمة بالحديد.
حمض الفوليك: تشمل المصادر الخضار الورقية ذات اللون الأخضر الداكن والفواكه الكاملة أو عصائر الفاكهة والفاصوليا والبازلاء الخضراء والفول السوداني والمنتجات المدعمة مثل الخبز والحبوب والمعكرونة والأرز.
فيتامين ب 12: تشمل المصادر منتجات الألبان واللحوم ومنتجات الصويا والحبوب المدعمة.
فيتامين ج: تشمل المصادر جميع أنواع الحمضيات – كاملة أو معصورة ، والفراولة ، والفلفل ، والبروكلي ، والبطيخ ، والطماطم. كل هذه تساعد الجسم على امتصاص الحديد بشكل أفضل.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز