شكرا لقرائتكم خبر عن علامات التحذير من مرض السكري تحدث فى الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يسبب لك تشخيص مرض السكري الخوف، لأنه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على نوعية حياتك، ما يتطلب تغييرات صارمة في النظام الغذائي ونمط الحياة، ومراقبة مستمرة لمستويات السكر في الدم، واحتمال حدوث مضاعفات صحية طويلة المدى، والتي يمكن أن تؤدي إلى عدم الراحة الجسدية والضغط العاطفي.

من المثير للاهتمام، أن مرض السكري يمكن أن يؤثر على الأفراد بشكل مختلف في الليل، مما يؤدي إلى أعراض ليلية مثل نقص السكر في الدم أثناء الليل أو ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما قد يؤثر على جودة النوم والرفاهية العامة.

مخاطر نقص السكر في الدم

وفقًا لموقع "OnlyMyHealth"، يشير نقص السكر في الدم السكري إلى حالة تنخفض فيها مستويات السكر في الدم إلى ما دون المستويات الطبيعية لدى الأفراد المصابين بداء السكري، يمكن أن يختلف النطاق المستهدف لمستويات الجلوكوز في الدم اعتمادًا على ما إذا كان الشخص مصابًا بالسكري أم لا.

بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري، يحدث نقص السكر في الدم عندما يكون مستوى السكر في الدم أقل من 70 مجم / ديسيلتر، مضيفًا بالنسبة للأشخاص غير المصابين بمرض السكري ، يحدث نقص السكر في الدم عندما يكون مستوى السكر في الدم أقل من 55 مجم / ديسيلتر، شائع لدى مرضى السكري ، وخاصة الأشخاص الذين يتناولون الأنسولين أو يتعاطون المخدرات ".

عادة، يحدث نقص السكر في الدم عندما يكون هناك عدم توازن بين كمية الأنسولين أو أدوية السكري التي يتم تناولها وكمية الكربوهيدرات المستهلكة أو الطاقة المستهلكة، يمكن أن يسبب نقص السكر في الدم أعراضًا مثل الاهتزاز ، والتعرق ، والدوخة ، والارتباك ، وفقدان الوعي في الحالات الشديدة، العلاج الفوري بالجلوكوز أو الأطعمة المحتوية على السكر ضروري لرفع مستويات السكر في الدم إلى مستوى آمن.

يمكن تصحيح نقص السكر في الدم عن طريق تناول 15 جرامًا من الكربوهيدرات سريعة المفعول مثل 1 ملعقة كبيرة سكر أو نصف كوب عصير أو قطعة صغيرة من الفاكهة، نصح بإعادة فحص السكر بعد 15 دقيقة وإذا كان لا يزال أقل من 70 مجم / ديسيلتر ، كرر العملية.

ما الذي يسبب ارتفاع سكر الدم في الليل؟

النوم مرتبط بعمليات هرمونية واستقلابية مختلفة في الجسم، ولهذا قد يتسبب الحرمان من النوم واضطرابات النوم في اختلال التوازن الهرموني والالتهابات.

أثناء النوم ، يتم إفراز الكورتيزول وهرمونات النمو، والتي تسبب تأثيرًا مضادًا للأنسولين وبالتالي تزيد من مستويات الجلوكوز، هرمون النمو والكورتيزول ضروريان للشفاء من كل البلى الذي يعاني منه الجسم أثناء النهار. أثناء النوم ، يتباطأ نشاط الدماغ أيضًا مما يؤدي إلى تقليل استخدام الجسم للجلوكوز ، مما يؤدي في النهاية إلى حالة من مقاومة الأنسولين وارتفاع نسبة السكر في الدم أثناء النوم.

أعراض مرض السكري التي تظهر في الليل

يمكن أن تظهر أعراض مرض السكري أثناء الليل وقد تشمل ما يلي:

التبول الليلي ، مما يعني زيادة وتيرة التبول أثناء الليل

تعرق ليلي

نوم بدون راحة

يشمل نقص السكر في الدم أثناء الليل أعراضًا ، مثل الكوابيس أو التعرق أو الاستيقاظ مع تسارع ضربات القلب

قد يحدث نقص السكر في الدم لدى مرضى السكري بسبب الجرعة الخاطئة وتوقيت الأنسولين ، والجرعة العالية من دواء السكري عن طريق الفم ، وتخطي وجبات الطعام أو تناول الكثير من الكحول دون تناول الطعام، محذرًا من نقص السكر في الدم لفترات طويلة ، والذي يمكن أن يسبب السكتة القلبية الدائمة. تلف في الدماغ وحتى الموت.

أعراض مرض السكري الأخرى التي يجب الانتباه إليها

فيما يلي بعض الأعراض الشائعة لمرض السكري: