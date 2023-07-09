شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر شرب الماء على مستويات حمض اليوريك والوقاية من النقرس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب الماء دورًا مهمًا في الحفاظ على صحتنا بشكل عام وأحد المجالات التي يكون تأثيرها فيها مهمًا بشكل خاص هو تنظيم مستويات حمض اليوريك في الجسم. حمض اليوريك هو أحد منتجات النفايات الطبيعية التي تتكون عندما يكسر الجسم البيورينات ، وهي مركبات موجودة في بعض الأطعمة والمشروبات يمكن أن يؤدي حمض اليوريك الزائد إلى حالات مثل

النقرس وحصى الكلى في هذا التقرير نتعرف على كيف يؤثر تناول الماء الكافي على مستويات حمض اليوريك بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم بشكل صحيح في تخفيف حمض اليوريك وتعزيز إفرازه عن طريق البول. يضمن تناول كميات كبيرة من الماء أن الكلى تعمل على النحو الأمثل ، وتزيل بفاعلية الفضلات مثل حمض اليوريك من الجسم.

من ناحية أخرى ، يمكن أن يؤدي عدم كفاية شرب الماء إلى زيادة تركيز البول ، مما يؤدي إلى تراكم حمض اليوريك وزيادة خطر حدوث مضاعفات صحية ذات صلة.

تؤثر السمنة أيضًا على حمض اليوريكالسمنة هي أحد العوامل الرئيسية المرتبطة بظهور الأمراض. تتأثر مستويات حمض اليوريك بشدة بمؤشر كتلة الجسم. ثانيًا ، يلعب تناول الماء دورًا حيويًا في الحفاظ على وزن صحي للجسم. تُعد زيادة الوزن أو السمنة أحد عوامل الخطر المعروفة لارتفاع مستويات حمض اليوريك والنقرس. الماء يحسن صحة الأعضاء"من خلال اختيار الماء على المشروبات السكرية ، يمكن للأفراد تقليل السعرات الحرارية التي يتناولونها والتحكم في وزنهم بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك ، فإن استهلاك الماء يساعد في الهضم ويدعم عمليات إزالة السموم من الكبد ، مما يقلل العبء على أعضاء الترشيح في الجسم يقلل خطر الإصابة بحصوات الكلى أشارت الدراسات إلى أن الترطيب المناسب قد يساعد في منع تكوين حصوات الكلى ، والتي يمكن أن تحدث بسبب ارتفاع مستويات حمض البوليك. يعزز تناول كمية كافية من الماء إنتاج البول ، ويخفف المواد التي يمكن أن تتبلور وتشكل حصوات. من خلال الحد من مخاطر تكوين حصوات الكلى ، يمكن للأفراد التخفيف من فرص مواجهة الألم المصاحب والمضاعفات المحتملة.