شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة تسبب الحساسية الغذائية الأكثر شيوعًا.. أبرزها الفول السودانى والان مع تفاصيل الخبر
2. البيض
تؤثر حساسية البيض بشكل رئيسي على الأطفال ولكنها قد تستمر أيضًا حتى مرحلة البلوغ، يتفاعل الجهاز المناعي مع البروتينات الموجودة في بياض البيض أو صفار البيض، ما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل خلايا النحل، وضيق الجهاز الهضمي، ومشاكل في الجهاز التنفسي، يتغلب العديد من الأفراد على هذه الحساسية في سن الخامسة.
3. الفول السوداني
تنتشر حساسية الفول السوداني بشكل متزايد وتستمر مدى الحياة في معظم الحالات، يمكن أن تسبب البروتينات الموجودة في الفول السوداني ردود فعل تحسسية شديدة ، بما في ذلك الحساسية المفرطة ، وهي حالة تهدد الحياة، يمكن أن تتراوح الأعراض من تهيج الجلد وضيق الجهاز الهضمي إلى مشاكل في الجهاز التنفسي، يعد التجنب أمرًا بالغ الأهمية ، حيث يمكن أن تؤدي حتى كميات ضئيلة من الفول السوداني إلى حدوث استجابة.4. شجرة الجوز
تشمل هذه الفئة الحساسية من أنواع مختلفة من المكسرات ، مثل اللوز والجوز والكاجو والبندق، على غرار حساسية الفول السوداني ، يمكن أن تسبب الحساسية من الجوز ردود فعل شديدة، يعد التفاعل المتبادل بين أنواع المكسرات المختلفة أمرًا شائعًا ، مما يعني أنه إذا كان شخص ما يعاني من حساسية تجاه نوع واحد ، فقد يحتاج إلى تجنب كل أنواع المكسرات.
5. القمح
تختلف حساسية القمح عن حساسية الجلوتين أو الداء البطني، يتفاعل الأفراد المصابون بحساسية القمح مع البروتينات الموجودة في القمح ، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الضائقة المعوية وتفاعلات الجلد ، وفي الحالات الشديدة الحساسية المفرطة، قد يكون من الصعب التعامل مع هذه الحساسية ، حيث أن القمح عنصر شائع في العديد من المنتجات الغذائية.
6. فول الصويا
حساسية الصويا شائعة، خاصة عند الرضع والأطفال الصغار، تحدث تفاعلات الحساسية عندما يتعامل الجهاز المناعي عن طريق الخطأ مع البروتينات الموجودة في منتجات الصويا على أنها ضارة، غالبًا ما تشمل الأعراض خلايا النحل ومشاكل في الجهاز الهضمي ومشاكل في الجهاز التنفسي، يمكن للعديد من الأفراد المصابين بحساسية فول الصويا تحمل زيت فول الصويا أو ليسيثين الصويا المكرر بدرجة عالية.
7. الأسماك والمحار
تختلف الحساسية من الأسماك والمحار ، على الرغم من أن بعض الأشخاص قد يكون لديهم حساسية تجاه كليهما، عادة ما تستمر هذه الحساسية مدى الحياة ويمكن أن تسبب ردود فعل شديدة ، بما في ذلك الحساسية المفرطة، يعد التجنب أمرًا بالغ الأهمية لأن حتى الكميات الصغيرة من الأسماك أو المحار يمكن أن تؤدي إلى ظهور أعراض تتراوح من تهيج الجلد الخفيف إلى الاستجابات التي تهدد الحياة.
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