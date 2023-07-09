شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تهتمين بصحة قلبك أثناء الحمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسبب الحمل في العديد من التغييرات في الجسم، ولكن هناك تغيير قد يفاجئ العديد من النساء، والتغيير الخفي هو أن يضخ القلب، في المتوسط، ما يقرب من 50٪ من الدم بنهاية الحمل أكثر مما كان عليه قبل الحمل، ومن ثم يجب أن يعود بسرعة إلى "العمليات الطبيعية" بعد الولادة، لذا يمكن أن يكون الحمل بمثابة "اختبار إجهاد" على القلب يمكن أن يتسبب في الإصابة بأمراض القلب الجديدة لدى المرضى الذين لم يعانوا من مشاكل في القلب سابقًا، ويمكن أن يجعل مشاكل القلب الحالية أكثر صعوبة في التعامل معها، بحسب موقع healthday





ما أنواع أمراض القلب التي قد تنشأ؟ترتبط حالات القلب الأكثر شيوعًا أثناء الحمل بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، وعدم انتظام ضربات القلب، وعدم ضغط عضلة القلب بقوة كافية (فشل القلب).

في حين أن أمراض القلب يمكن أن تزيد من تعقيد إدارة الحمل ، فإن الرعاية عالية الجودة من خبراء رعاية الحوامل المصابات بأمراض القلب يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في ضمان نهاية آمنة وسعيدة للأم والطفل.



بعد الحمل، غالبًا ما يكون الأشخاص الذين عانوا من مضاعفات الحمل المرتبطة بالقلب أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب في وقت لاحق من حياتهم.



يمكن أن تساعد معرفة هذا الخطر المريضة في الحصول على رعاية وقائية بعد الحمل ، لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب لعقود قادمة.

نصائح للعناية بصحة القلب خلال الحملالنصيحة رقم 1: إذا كنت تعانين من مشاكل في القلب وتفكرين في الحمل ، فتحدثي إلى طبيبك وفكري في مقابلة طبيب قلب واختصاصي طب الأم والجنين قبل الحمل

نصيحة رقم 2: اسألى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عما إذا كان العلاج بجرعة منخفضة من الأسبرين مناسبًا لك.

بالنسبة للعديد من المرضى الذين يعانون من عوامل الخطر لمضاعفات الحمل المرتبطة بارتفاع ضغط الدم مثل تسمم الحمل ، فقد ثبت أن تناول الأسبرين يوميًا يمنع المضاعفات. يمكن لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك مراجعة تاريخك الصحي معك والتوصية بما إذا كان يجب أن تكون جرعة منخفضة من الأسبرين جزءًا من خطة رعاية الحمل الخاصة بك.

نصيحة رقم 3: إذا كنتي حاملاً وتشعرين بالقلق على قلبك ، فأخبرى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك!

تتداخل أعراض الحمل وأعراض أمراض القلب في بعض الأحيان - على سبيل المثال، يعاني العديد من الحوامل من ضيق في التنفس وتورم في الساقين في نهاية الحمل. في حين أن معظم المرضى الذين يعانون من أعراض أثناء الحمل لا يعانون من أمراض القلب ، فمن المهم أن تخبرى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بالأعراض والمخاوف الجديدة ، حتى يتمكنوا من مساعدتكما معًا في تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من العلاج. تشمل بعض الأعراض التي يجب البحث عنها، إجهادًا أسوأ فجأة، وإغماء، وألمًا في الصدر، وضيقًا في التنفس، وصعوبة في التنفس عند الاستلقاء، وخفقان القلب، وتورمًا مفاجئًا في الساقين.