شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح لزيادة مستويات التركيز عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدان التركيز من المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثير من الأطفال ،والتركيز مطلوب للانتباه إلى المعلم ، والتركيز على مهام الفصل ومعظم أجزاء التعلم ويمكن للوالدين فعل الكثير لضمان تركيز أفضل لأطفالهم، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح لزيادة مستويات التركيز عند الأطفال، بحسب موقع India Today. فيما يلي بعض النصائح للمساعدة في تحسين مستويات التركيز بين الأطفال: 1. قسّم المهمة الكبيرة إلى مهام صغيرةتتطلب المهمة الكبيرة الكثير من التركيز والانضباط ، لذا سيكون من الجيد تقسيمها إلى مهام أصغر.

يمكن تطبيق هذا على الأعمال المدرسية ، والأعمال المنزلية واكتساب قدرات جديدة. إن القيام بمهمات صغيرة، يجعل المهمة أقل رعباً وأبسط من التركيز عليها ، كما أنه يعطي إحساسًا بالتقدم والتطور.

2. التغذية الجيدةيؤدي سوء التغذية إلى مشاكل في التركيز لفترة طويلة. يؤثر النظام الغذائي الغني بالسكر والدهون غير الصحية على مهارات التركيز لدى الأطفال. بعض الخيارات الغذائية الصحية التي يمكن أن تساعد في زيادة مستويات التركيز هي الحليب والبيض والأسماك واللحوم والشوفان وما إلى ذلك. تساعد الأحماض الدهنية أوميجا 3 أيضًا في زيادة مستويات التركيز.

يسبب فقدان الصوديوم والمعادن تغيرات حادة في الذاكرة والانتباه. تأكد من أن طفلك يشرب كمية كافية من الماء ، ليس فقط في الصيف ولكن في المواسم الأخرى أيضًا. تجنب الوجبات السريعة والكافيين ومشروبات الطاقة للأطفال.

3. تقليل المشتتاتليست فكرة جيدة أن تشاهد التلفاز أثناء أداء الواجب المنزلي ، لأن هذا يصرف انتباهك. كما أن الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي تقطع التركيز. شجع طفلك وعلمه ألا يقرأ الرسائل النصية أو يستخدم الهواتف المحمولة أثناء الدراسة وأداء الواجبات المنزلية. 4. أشرك الأطفال في ألعاب العصف الذهنيقد يؤدي إشراك الأطفال في العديد من الأنشطة إلى إرهاقهم. اسمح لهم بقضاء وقت ممتع وإشراكهم في تصور الألعاب والتمارين الممتعة. على سبيل المثال ، تساعد الألعاب مثل التفكير النقدي والقدرات العلمية والتفكير الحاسم في الاهتمام بقضايا التركيز لدى الصغار

الألغاز والكلمات المتقاطعة وترتيب الأشياء بالترتيب الأبجدي أنشطة رائعة لزيادة التركيز.

5. الدراسة في نفس الساعة كل يومبافتراض أن الطفل يغرق للتركيز على كل يوم في تلك الساعة بالذات ، عاجلاً أم آجلاً ، عندما تأتي الساعة ، سيكون هناك جهد أقل متوقع للتركيز. سيعرف العقل أنه قد ظهرت فرصة للدراسة ، وسيكون على استعداد للدراسة. 6. اسمح لبعض الوقت قبل بدء مهمة جديدةعندما يكون طفلك مشغولاً ، أخبره بما يجب عليه القيام به بعد ذلك ، ولكن اترك بضع دقائق من الراحة ، بين الانتهاء من المهمة وبدء المهمة الجديدة. هذا من شأنه أن يمنع التوتر والمقاومة الداخلية. 7. النوم الكافيالفوز السهل الواضح في معركة التركيز هو الحصول على قسط كافٍ من الراحة. هذا يساعد في معالجة مشاكل تركيز الأطفال وزيادة تركيزهم على الدراسة من أجل زيادة مستوى التركيز عند الأطفال.