شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات تدل على إصابتك بمرض السكري يجب عدم تجاهلها.. تسبب مضاعفات خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 6 علامات يمكن أن تكون مؤشرًا مبكرًا لمرض السكري، ومن المثير للقلق أن الحالة المزمنة قد تظهر فقط أعراضًا خفية في البداية، ومع ذلك، مثل جميع الحالات المزمنة، هناك مقياس للخطورة، لذلك لا ينبغي تجاهل أي تغييرات غير عادية.

في بعض الحالات، يمكن أن يتطور مرض السكري إلى اعتلال الأعصاب السكري ويطلق 6 علامات تحذيرية.

ووفقًا لما ذكره موقع Daily Express، فإن اعتلال الأعصاب السكري هو نوع من تلف الأعصاب الذي يحدث في مرضى السكري من النوع 1 والنوع 2، واعتلال الأعصاب الحسي السكري هو اضطراب حسي في المناطق الطرفية من الجسم - اليدين والذراعين والقدمين أو الساقين، ما يصل إلى 50% من المصابين بداء السكري سوف تظهرعليهم أعراض الاعتلال العصبي مع تقدم المرض.

أوصى الطبيب بالبحث عن العلامات التالية في يديك أو ذراعيك أو قدميك أو ساقيك:

1.وخز وخدر

2.عدم القدرة على الشعور بالألم

3. فقدان الإحساس بالحرارة

4. فقدان الإحساس (بمعنى أنه لا يمكنك تحديد موضع مفاصلك)

5.ألم في القدمين أو اليدين أو الأطراف

6. ضعف في الطرف أو المفصل.

يتم الشعور بهذه الأشياء في الجانب البعيد من أطرافهم، وعادة ما تكون في أيديهم وأقدامهم أولاً، ولكن بعد ذلك تتقدم لتؤثرعلى القدمين والكاحلين والمعصمين.

كل هذا مهم لأن الشخص قد لا يشعر بالألم، على سبيل المثال، إذا أحرق قدمه أو أصيب ببثور، فانه لا تحصل على رد فعل سريع لإزالة القدم من الحرارة أو تغيير حذائه كما هو الحال مع الاستجابة الطبيعية، علاوة على ذلك فان مرضى السكر معرضون بشكل كبير للإصابة بقرح القدم والساق ، يمكن أن يؤدي هذا إلى التهاب العظم والغرغرينا وتعفن الدم ويتطلب بتر الأطراف.

وأضاف الموقع، إنه لمنع حدوث ذلك، يجب على مرضى السكري إجراء فحوصات منتظمة للقدم، إذا كنت تعاني من أي أعراض يمكن أن تشير إلى اعتلال الأعصاب السكري، فقد أوصى الطبيب بمراجعة طبيبك.

في حين أن هذه الحالة يمكن أن تحدث لمرضى السكر الذين تم تشخيصهم بالفعل، إلا أنها قد تكون أيضًا "العلامة الأولى"، لحسن الحظ، إنه بمجرد تشخيصك بحالة سكرالدم، يمكن أن تساعد الإدارة الصارمة لمستويات الجلوكوز في تقليل خطر الإصابة باعتلال الأعصاب المحيطية.