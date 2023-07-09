رجيم الفحم لازالة الكرش

بيروت - نادين محمد - ليس من السهل دائماً إزالة الكرش في مدة قصيرة. فحرق الدهون التي تتراكم في هذه المنطقة تحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد والصبر. ومع هذا يمكن اعتماد بعض الحيل التي تساعد على تسريع هذه العملية. ومنها اتباع رجيم الفحم الذي يساعد على إزالة الكرش والحصول على بطن مسطح.



تستخدم هذه الطريقة عادة كحلّ لبعض المشاكل الصحية مثل التسمم الغذائي وانتفاخ وألم الأمعاء. لكنها أيضاً من الطرق الفعالة التي تساعد على خسارة الوزن. ولتحقيق هذا الهدف يجب تناول معلقتيّ طعام منه خلال كل وجبة ولمدة أسبوعين، على أن تعادل كل جرعة 30 غراماً فقط.

ويمكن التوقف لمدة شهر قبل إعادة تطبيق هذا النظام في الشهر التالي لكن مع تناول 3 ملاعق طعام منه يومياً لمدة أسبوعين جديدين. كذلك يمكن الاستفادة من الخصائص المنحفة للفحم النباتي من خلال تحضير عصير التفاح والفحم النباتي مع عصير الليمون.

ولهذا تحتاجين إلى: 3 ملاعق طعام من عصير التفاح الطبيعي، 4 أكواب صغيرة من الماء المعدني، عصير نصف حبة ليمون، كبسولتين من الفحم النباتي.



وإليك طريقة التحضير: أفرغي محتوى كبسولتي الفحم الطبيعي في كوب، أضيفي إليه الماء وعصير الليمون وعصير التفاح. إمزجي المكوّنات جيداً وتناولي العصير بواسطة القشة كي لا يصبح لون أسنانك أسود.

ويمكنك أيضاً تناول الفحم النباتي على شكل حبوب مثل حبوب الدواء أو من خلال رشّه على بعض الأطباق. فالفحم النباتي يساعد الجسم على امتصاص المكونات الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن. لكن الأفضل تناوله بحذر وخصوصاً في حال تناول أدوية أخرى. ولهذا يجب استشارة الطبيب أو الصيدلاني. إلا أن هذا لا يلغي فوائد الفحم النباتي كمكوّن فعال للتخسيس ونحت الجسم وخسارة الوزن.

ملاحظة من الجميلة: يستحسن استشارة اختصاصي قبل تطبيق اي من الوصفات

