بيروت - نادين محمد - لا يعاني الأشخاص المصابون بالكلاميديا عادة من أعراض، فعادة لا تظهر أعراضها مبكراً ففي بعض الأحيان تكون الأعراض غير ملحوظة، ففي معظم الأوقات، لا يدرك الكثيرون -حتى- أنهم مصابون بالكلاميديا أو كونها عدوى شائعة .

يمكن أن تؤدي الكلاميديا إلى التهابات خطيرة وحتى العقم إذا لم يتم علاجها، ولكن عادةً ما يكون من السهل علاجها بالأدوية إذا تم اكتشافها مبكرًا.

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أعراض الكلاميديا عند النساء

تعد الكلاميديا هي أكثر الأمراض المنقولة عن طريق العلاقة الحميمة، فإذا كنت تعانين من أعراض الكلاميديا، فقد يستغرق الأمر عدة أسابيع بعد الإصابة بالعدوى لكي تظهر. يمكن أن تظهر أعراض الكلاميديا عند الكثيرين و تشمل الأعراض:

ألم أو حرقان أثناء التبول

ألم أثناء ممارسة العلاقة الحميمة

آلام أسفل البطن

إفرازات مهبلية غير طبيعية (قد تكون صفراء ولها رائحة قوية)

نزيف بين فترات الطمث

صديد أو إفرازات مائية

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(المصدر: Freepik)

أعراض الكلاميديا عند النساء وكيفية تشخيصها؟

على الجانب الآخر إذا أصابت الكلاميديا عينيك، فقد يكون لديك احمرار أو تلون الجلد حول عينيك أو حكة أو إفرازات، وقد تسبب عدوى الكلاميديا في الحلق أحيانًا ألمًا، لكنه عرض نادر الحدوث. يجب الانتباه إلى أن أغلب المصابين من النساء لا تظهر عليهن أي أعراض على الإطلاق عند الإصابة بالكلاميديا؛ لذا تعد الطريقة الوحيدة لمعرفة سبب الإصابة هي إجراء الاختبار.

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هل يمكنك معرفة مدة الإصابة بالكلاميديا؟

بالنسبة لمعظم الناس، تظهر أعراض الكلاميديا بين أسبوع وثلاثة أشهر بعد ممارسة العلاقة الحميمة وإصابة أحد الأشخاص بها، ولكن قد يستغرق الأمر أكثر من ثلاثة أشهر.

كيف يتم تشخيص الكلاميديا؟

يُطلق على الاختبار الأكثر شيوعًا لمرض الكلاميديا اختبار تضخيم الحمض النووي (NAAT). فقد يتم أخذ عينة من السائل عن طريق أخذ مسحة من عنق الرحم أو جمع عينة بول ثم يتم إرسالها إلى المختبر للتحقق من البكتيريا التي تسبب الكلاميديا أو قد يطلب منك إجراء اختبار الكلاميديا في المنزل.

نظرًا لأن معظم حالات الكلاميديا لا تظهر عليها أعراض، فمن المهم أن يتم فحصها بحثًا عن الكلاميديا حتى لو لم تلاحظ أي علامات للعدوى. يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بأن يتم فحص النساء أو الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالكلاميديا بانتظام ممن هم أقل من 25 عامًا أو الحوامل، أو ممن لديهم عدوى الكلاميديا من قبل.

المصدر : موقع هيلث