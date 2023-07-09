شكرا لقرائتكم خبر عن أيهما أفضل لصحتك السكر الطبيعى أم المحلى الصناعى من الإسبرتام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقول البروفيسور تيم سبيكتور خبير الطعام وأستاذ علم الوراثة، لماذا أفضل استخدام السكر في الشاي على استخدام التحلية الاصطناعية؟، مضيفًا: يستهلك الناس في بريطانيا الآن ما يقرب من 60% من السعرات الحرارية من الأطعمة المصنعة.

وأضاف: إذا كنت قد استمتعت مؤخرًا بزبادي قليل الدسم، أو مشروب حمية، أو بسكويت، أو حتى القليل من كاتشب قليل السكر على طعامك، فهناك فرصة كبيرة لاستهلاك الأسبارتام، المحليات الاصطناعية (والخالية من السعرات الحرارية تقريبًا) التي تم استخدامها بديل شائع للسكر منذ الثمانينيات.

ينطبق الأمر نفسه إذا كنت قد استخدمت أي علامة تجارية مشهورة تقريبًا من معجون الأسنان، أو تناولت أدوية السعال الخالية من السكر أو تناولت المضاد الحيوي.

تنتشر هذه المواد الغذائية الكيميائية التي يصنعها الإنسان في كل مكان لدرجة أنها أصبحت الآن عنصرًا أساسيًا في آلاف المنتجات الموجودة على أرفف السوبر ماركت في بريطانيا، وغالبًا ما تكون مصحوبة بملصقات تشير إلى أن نقص السعرات الحرارية.

ولكن هل هذه المحليات الصناعية مفيدة لنا حقًا أو يضر بصحتنا بشكل خطير؟

في الأسبوع الماضي، قالت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) ، وهي تابعة لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، بانها ستقوم قريبًا بتصنيف الأسبارتام على إنه مادة مسرطنة أو مسببة للسرطان.

تقوم الوكالة الدولية لبحوث السرطان بتقييم الأدلة على الأشياء التي قد تكون مرتبطة بالسرطان، وقد نظرت في كل شيء على مر السنين من تناول اللحوم الحمراء إلى ساعات العمل واستخدام الهواتف المحمولة.

يصنف عوامل الخطر إلى 4 فئات مسببة للسرطان (مما يعني أن الأدلة قاطعة للغاية)، وربما تكون مسببة للسرطان، وربما تكون مسرطنة، يمكن أن يكون الأسبارتام جنبًا إلى جنب مع عدد كبير ومتنوع من المحفزات المشتبه بها في فئة "ربما تكون مسرطنة" ، بما في ذلك وقود الديزل، وحبوب منع الحمل، التي تحتوي على البروجسترون، وكرات العث المصنوعة من مادة كيميائية تسمى النفثالين، والخضروات المخللة التي تستهلك بكميات كبيرة في بلدان مثل الصين وكوريا.

يأتي هذا بعد أسابيع فقط من قول منظمة الصحة العالمية الأكثر تحفظًا، على الرغم من أن الأدلة ليست قاطعة، إلا أنها كانت قلقة من أن الاستخدام طويل الأمد للمحليات مثل الأسبارتام قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والوفيات، كانت هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها هيئة رسمية مخاوف بشأن المحليات.

وأوضح، غنه في الشهر الماضي، ظهرت فى برنامج بانوراما الذي سلط الضوء على دراسة عام 2013، والتي أبلغت عن الإصابة بالسرطان في الفئران التي أعطيت جرعات بشرية مكافئة من الأسبارتام، تم انتقادها وإسكاتها فعليًا من قبل العلماء الذين تم تمويلهم من قبل صناعة الأغذية والمشروبات، مضيفا، أنا لست من أشد المؤمنين بدراسات الفئران لإخباري ما إذا كان الطعام آمنًا أم لا، حيث يصعب استقراء ذلك على البشر، وعلى الرغم من أن الجمعيات المحترمة مثل أبحاث السرطان في المملكة المتحدة والهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA) تواصل ذلك الإصرار بناءً على مثل هذه الدراسات على أن الأسبارتام آمن، تتضمن هذه الاختبارات عادةً إطعام القوارض بكميات كبيرة من الأسبارتام (أو مادة كيميائية أخرى) والبحث عن علامات النشاط السرطاني في الأعضاء الرئيسية مثل الكبد.

ومع ذلك، نعلم من الدراسات البشرية المنشورة في المجلات ذات السمعة الطيبة مثل Cell أن جميع المحليات الشائعة يمكن أن تعطل ميكروبيوم الأمعاء لدينا، وهو مزيج معوي من تريليونات الميكروبات التي تلعب دورًا مهمًا، من بين أشياء أخرى كثيرة، في تنظيم أنظمتنا المناعية، هذا مهم لأنه، على الرغم من أنك قد لا تدرك ذلك، فإن جهازك المناعي يعمل باستمرار على إطفاء حرائق السرطان الصغيرة، ويدمر الخلايا المارقة قبل أن تتاح لها فرصة التكاثر، على الرغم من أن السرطان يفوز في بعض الحالات النادرة، يمكن أن يؤدي التدخل في هذا المزيج الميكروبي إلى تقليل قدرة الجهاز المناعي على منع السرطان.

للأسف، تستند العديد من دراسات سلامة الأسبارتام إلى طرق اختبار قديمة - مثل سمية الكبد تم تطويرها قبل وقت طويل من إدراك العلم لأهمية ميكروبيوم الأمعاء.

من وجهة نظري، فإن هذه المعرفة الجديدة حول مدى أهمية ميكروبات الأمعاء في صحتنا تغير الأشياء، قيل لنا على مدار الثلاثين عامًا الماضية أو نحو ذلك أن الأسبارتام آمن تمامًا، ومع ذلك ما زلنا نستخدم طرق الستينيات لاختباره، لا توجد المحليات التي يصنعها الإنسان في الطبيعة، ومعظمها يأتي من صناعة البتروكيماويات وهي ليست مواد خاملة وغير ضارة، نتيجة لذلك، لم يتطور الميكروبيوم الخاص بنا لإنتاج الإنزيمات اللازمة لتفكيك تلك المواد الكيميائية وبالتالي يتصرف بشكل غير طبيعي وينتج إشارات ضارة لخلايانا المناعية.

ربطت دراسات كبيرة مؤخرًا بين الأسبارتام والسرطان وزيادة معدل الوفيات، أشارت الدراسات الصغيرة السابقة إلى تورطه في الاكتئاب والأرق والقلق وصعوبات التعلم، ربما بآليات مماثلة عبر ميكروبات الأمعاء (على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث)، لكن الأسبارتام ليس سوى جزء من المشكلة.

يستهلك الناس في بريطانيا الآن ما يقرب من 60% من سعراتهم الحرارية من الأطعمة فائقة المعالجة (UPFs) ، والتي نعلم الآن أنها تسبب الإفراط في تناول الطعام بنسبة 20%، لا نعرف بالضبط سبب ذلك، لكن غالبًا يحدث ذلك في نكهة الأسبارتام والمحليات الكيميائية الأخرى مثل acesulfame K ، والسكرين، والزانثان، والسوربيتول، والسكرالوز.

بعضها أحلى بمئات المرات من السكر، ومع ذلك تستخدم عادة في منتجات مثل مشروبات الأطفال وحليب الأطفال والعصائر والزبادي، والنتيجة النهائية هي أنهم يرفعون عتبات حلاوة الأطفال، بحيث يبدأون في البحث عن المزيد من الحلويات - بالطريقة نفسها التي يتوق فيها المدخن إلى الحصول على نيكوتين أقوى من خلال تدخين المزيد من السجائر، نعلم من عمليات المسح أن هذه النكهات تعمل على مراكز المكافأة في الدماغ لإنتاج شيء ما يشبه إدمان لمستويات أعلى من الحلاوة.

وقالت صحيفة ديلى ميل إنه يجب أن نشعر بالقلق من هذا لأنه، سواء أكان طفلاً أم شخصًا بالغًا، هناك دليل على أن بعض المحليات تسبب ارتفاعًا مشابهًا في مستويات السكر في الدم مقارنة بالسكر، مما يتسبب في عدم التوافق بين إشارات الدماغ والسعرات الحرارية الفعلية والمكافأة، نعتقد أن هذا يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام والبحث عن المزيد من المواد السكرية.

في وقت سابق من هذا العام، نشرت منظمة الصحة العالمية إرشادات جديدة تنص على عدم استخدام المحليات الصناعية للتحكم في الوزن.

في الواقع، تشير الأدلة إلى أن المشروب الذي يتم تسويقه على أنه "بدون سعرات حرارية" يمكن أن يؤدي في الواقع إلى زيادة الوزن وليس فقدانه.

كان العامل الرئيسي وراء زيادة استهلاكنا للمحليات الصناعية هو ضريبة السكر، التي تم إدخالها في عام 2018 للمساعدة في الحد من تناول السكر ومحاربة السمنة، منذ ذلك الحين، أعادت معظم شركات الأطعمة والمشروبات صياغة المعالجات الشعبية لاحتواء كميات أقل من السكر - باستخدام مستويات أعلى بكثير من المحليات.

ومع ذلك، في حين أنه كان مفيدًا لتسوس الأسنان، فلا يوجد دليل جيد على أن الضريبة قللت من السمنة، لماذا؟ لأنه، بينما قد تشعر أنك تقوم بعمل جيد من خلال تناول مشروب غازي خالٍ من السكر، فأنت تقوم بتهيئة عقلك لزيادة شهيتك والحصول على المزيد من الحلويات لتلبية احتياجاتك.

وأضاف البروفيسور تيم سبيكتور، أفضل تناول كمية قليلة جدًا من السكر في الشاي أو القهوة على استخدام مُحلي صناعي، على الأقل لدي فهم أفضل لما سيفعله بجسدي، ويمكنني أن أرى مقدار ما سأضيفه، إن حظر المحليات التي يصنعها الإنسان ليس الحل قصير المدى - فهي متأصلة بعمق في ثقافتنا الغذائية وجزء من مشكلة أكبر، ولكن سواء تسببوا في الإصابة بالسرطان أم لا، فإنهم يساعدوننا في زيادة السمنة والمرض، وهناك خطوات يمكننا اتخاذها للحد من تعرضنا.

في حين أنه يكاد يكون من المستحيل قطع المشروبات تمامًا، حاول تقليل العناصر العادية التي تحتوي دائمًا تقريبًا على المحليات، مثل الزبادي قليل الدسم أو منخفض السعرات الحرارية أو العصائر والبسكويت والوجبات الجاهزة وألواح الوجبات الخفيفة والمشروبات المنكهة، بكل الوسائل، أنها تحتوي على مواد تحلية قد تسبب المرض وتؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.