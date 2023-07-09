أكثر 3 إصابات رياضية شيوعًا من حيث أنواعها وأسبابها ..تعرفي عليها

بيروت - نادين محمد - كثيرة هي الأصابات أثناء التمارين الرياضية من حيث أنواعها وأسبابها فسواء كنت رياضيًا مدربًا جيدًا أو محاربًا في عطلة نهاية الأسبوع، فهناك دائمًا فرصة للإصابة. لسوء الحظ ، عند حدوث إصابات ، قد يكون من الصعب معرفة ما قمت بتعديله أو كيفية علاجه إليك جانب الأسباب المحتملة والعلاجات .



(المصدر: Adope)

الصورة من موقع AdobeStock

الأصابات أثناء التمارين الرياضية من حيث أنواعها وأسبابها

1. إجهاد مفصل الورك

تعد عضلات الورك هي عضلات موجودة في الجانب الأمامي العلوي من فخذك. تتمثل الوظائف الرئيسية لعضلات مفصل الورك في رفع الركبة تجاه جذعك ، وكذلك المساعدة في تحريك ساقك باتجاه الساق الأخرى وبعيدًا عنها.

يمكن أن تكون عضلات الورك ضعيفة في الأفراد الذين يجلسون كثيرًا في العمل أو بسبب الركض السريع والجري على المنحدرات والأنشطة ذات المنعطفات السريعة .

تشمل الأعراض الشائعة لإجهاد مفصل الورك الألم مع رفع الساق، مثل صعود الدرج ، بالإضافة إلى أنشطة الجري. قد يلاحظ الشخص الذي يعاني من إجهاد في عضلات الفخذ كدمات في الجزء الأمامي من أعلى الفخذ ومنطقة الفخذ.

علاج إجهاد مفصل الورك : من الأفضل علاج إجهاد مفصل الورك بالراحة وكمادات الثلج لمدة 15 إلى 20 دقيقة في كل مرة خلال أول 48 إلى 72 ساعة. بعد الأيام الثلاثة الأولى للشفاء ، يمكن للرياضي المصاب استخدام الحرارة لمدة 15 إلى 20 دقيقة متبوعًا بالاستلقاء وأداء تمارين الكعب اللطيف وتمارين ثني الورك.

إذا استمر الألم والأعراض والنشاط المحدود بعد أسبوعين ، يجب على الفرد البحث عن العلاج الطبيعي للسيطرة على الألم والتورم .

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2. تمزق أو إجهاد الرباط الصليبي الأمامي

(المصدر: Freepik)

الصورة من موقع Freepik

الرباط الصليبي الأمامي، هو أحد الأربطة الرئيسية التي تعمل على استقرار الركبة. يعد السبب الأكثر شيوعًا للإصابات الرياضية لسلالة الرباط الصليبي الأمامي هو التباطؤ ومحاولة القطع أو الدوران أو تغيير الاتجاهات.

غالبًا ما تتمزق الأربطة الموجودة في الجزء الداخلي من الركبة بسبب إصابة الرباط الصليبي الأمامي ، مما يجعلها حدثًا مدمرًا.

قد تكون الشكاوى من عدم الاستقرار عند المشي أو الانعطاف ، بالإضافة إلى زيادة التورم في الركبة من أعراض تمزق الرباط الصليبي الأمامي الشائعة.

علاج تمزق أو إجهاد الرباط الصليبي الأمامي : يمكن التئام إجهاد أو تمزق بسيط في الرباط الصليبي الأمامي بدون جراحة باستخدام الراحة والثلج ، حيث يساعد النسيج الندبي على التئام الرباط وتصبح الركبة أكثر استقرارًا.

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3. عرق النسا



(المصدر: pexels)

الصورة من موقع pexels

يعد عرق النسا هو ألم في الظهر ينتقل أيضًا إلى أسفل الجزء الخلفي من الساق أو حتى القدمين. يمكن أن يرتبط هذا الألم المشع أيضًا بالتنميل والحرق والوخز أسفل الساق. يمكن رؤية عرق النسا في الرياضيين الذين يتخذون وضعية منحنية للأمام ، مثل راكبي الدراجات ، أو الرياضيين الذين يؤدون قدرًا كبيرًا من دوران الجذع في رياضات التأرجح ، مثل الجولف والتنس.

علاج عرق النسا : في بعض الأحيان ، يمكن أن تساعد الراحة ، وإطالة الظهر وأوتار الركبة ، والاستلقاء على معدتك في تخفيف الأعراض.

إذا استمر الألم أو التنميل أو الوخز لأكثر من أسبوعين ، فيجب على الرياضي أن يبحث عن أخصائي طبي ، مثل أخصائي العلاج الطبيعي ، للمساعدة في تخفيف أعراض عرق النسا.

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المصدر : موقع UnityPoint Health