ماء جوز الهند لانقاص الوزن وحرق الدهون

بيروت - نادين محمد - غالباً ما تلجأ غالبيّة النساء إلى الحميات التقليديّة لخسارة الوزن، بعيداً عن هذه الحميات، هل سمعتِ من قبل بفوائد ماء جوز الهند لإنقاص الوزن.

فإلى فوائده للشعر والبشرة، يعمل ماء جوز الهند على حرق الدهون بفعاليّة.

يفتّت الدهون الضارّة الموجودة بالدم، وبالتالي يؤدّي إلى خسارة الوزن.

يحسّن عمليّات الأيض المسؤولة عن حرق الدهون، وبالتالي التخلّص من السعرات الحراريّة الزائدة في الجسم.

يقوّي العضلات التي تقوم بحرق الدهون في الجسم.

يحتوي على البروتينات التي تكبح الشهيّة وتمنح الشعور بالشبع.

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آليّة تحضير ماء جوز الهند

المكوّنات:

•ثمرة من جوز الهند.

•5 قطرات من اللّيمون.

•يتم تقطيع ثمرة جوز الهند إلى نصفين لتقشير الجزء الخارجيّ واستخلاص الجزء الأبيض بداخلها.

•تتمّ الاستعانة بالمبشرة لبشر هذا الجزء ووضعه في ماء مغليّ لمدّة 15 دقيقة.

•يعصر بشر جوز الهند باليد لاستخلاص عصارته ويصبح لونه أبيض.

•بذلك يصبح المشروب جاهزاً، يوضع في البرّاد لمدّة يوم كامل ليتمّ تناول كوب منه كلّ يوم بعد إضافة قطرات اللّيمون.