فوائد شرب الماء الدافئ مع العسل

بيروت - نادين محمد - يعتبر شرب الماء الدافئ مع العسل من العادات الصحية الجيدة التي ينصح باتباعها يومياً. والسبب ان العسل يحتوي على الكثير من المغذيات الاساسية والفيتامينات والمعادن الضرورية لتقوية الجسم وتعزيز المناعة. كما ان هذا الخليط يساعد على خسارة الوزن ونسف الدهون ونحت الجسم. ولهذا من المهم تحويل شرب الماء الدافئ مع العسل الى روتين يومي وعادة لا يمكن التخلي عنها. ومن الممكن ان تضاف اليه مكونات اخرى تزيد مفعوله مثل الليمون والزنجبيل والقرفة.

الى جانب الكثير من الفوائد التي يوفرها شرب الماء الدافئ مع العسل فإنه يساعد على التخسيس. ومن اسباب ذلك ان العسل يحتوي على سكر طبيعي يمكن تناوله باعتدال من دون الخوف من ارتفاع مستوى السكر الضار في الدم. كما انه يعزز بفضل خصائصه الكثيرة النظام الدفاعي للجسم ويساعد على الحفاظ على صحة جيدة.



1 تنظيم وتحسين عملية الهضم والحد من ارتفاع مستوى الحموضة في المعدة وتليين الامعاء.

2 تعزيز عمل الجهاز المناعي من خلال محاربة البقايا الضارة والطفيليات والجراثيم والبكتيريا غير الحميدة التي يمكن ان تسبب المعاناة من الكثير من الامراض. فهو يحتوي على عدد كبير من الانزيمات والفيتامينات والمعادن الاساسية. كما انه غني بالمواد المضادة للاكسدة التي تساهم في مقاومة الشوارد الحرة الضارة وفي تخليص الجسم من السموم والوقاية من الامراض.

3 الحد من اعراض الحساسية وخصوصاً لدى الاشخاص الذين يعانون منها في موسم الزهور اي ما يعرف بحساسية حيوي اللقاح.

4 مد الجسم بالطاقة وخصوصاً اذا تم تناوله في فترة الصباح وقبل حلول موعد وجبة الفطور.

5 ترطيب الجسم والحماية من مشاكل القلب والأوعية الدموية وتحسين حالة الصحة عموماً.

من الممكن تناول وصفة الماء الدافئ مع العسل بطرق مختلفة ابرزها تلك التي تحتوي على القليل من عصير الليمون وعلى الكثير من الفوائد.

- تعزيز صحة العظام بسبب احتوائه على نسبة مهمة من الكالسيوم.

- تحفيز عملية الايض والهضم وتسهيل حركة الامعاء وعلاج الامساك وتطهير القولون وتحسين عمله والحماية من عدد من اضطرابات الجهاز الهضمي.

- الحد من احتمال المعاناة من امراض القلب والاوعية الدموية والوقاية من الجلطات الدموية.

- مقاومة الامراض من خلال تفعيل عمل بعض المضادات الطبيعية للاكسدة والحماية من مخاطر السرطان.

- تحسين نوعية البشرة والحد من نمو البثور والبقع والمعاناة من الحكاك.

- الوقاية من امراض الرئتين وامراض الشتاء مثل الزكام والانفلونزا ونزلات البرد من خلال تعزيز جهاز المناعة وتحفيز عمله.

- ادارار البول وتخليص الجيم من السموم وتعزيز عمل الجهاز اللمفوي.

- تقوية الاسنان وازالة رائحة الفم الكريهة ومنع المعاناة من امراض اللثة المزعجة.



طريقة تحضير مشروب الماء الدافئ والعسل والليمون

من اجل الاستفادة من خصائص هذا المشروب ينصح بتحضيره وتناوله مع الالتزام بهذه الخطوات.

المقادير

نصف حبة ليمون

ملعقة وسط من العسل

كوب ماء

الخطوات

- يوضع الماء على النار حتى يغلي.

- ينزع عن النار ثم يترك ليبرد.

- يضاف اليه العسل ويمزج المكونان جيداً.

- تضاف قطع الليمون مع الخلط ويتم تناوله في الصباح على الريق.

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وصفة الماء الدافئ والعسل والزنجبيل



يمكن زيادة فعالية وفوائد شرب الماء الدافئ مع الليمون من خلال اضافة الزنجبيل اليه. وهكذا يمكن الحصول على مزيج فعال لحماية الصحة والوقاية من الامراض.

- يساعد على علاج الصداع المزمن وداء الشقيقة.

- يحفز عمل الذاكرة.

- يساهم في تقوية البصر والوقاية من المشاكل المرتبطة به اضافة الى الحد من الشعور بألم العيون.

- يحد من الشعور بالدوار وخصوصاً في اوقات التنقل والسفر براً وبحراً.

- يعالج امراض الحنجرة مثل البحة ومشاكل القصبة الهوائية والتهابات الجيوب الانفية.

- يمكن الاستفادة منه للحد من اعراض القولون العصبي المزعجة جداً ومن حدوث الامساك ومن المعاناة من مشاكل الجهاز الهضمي والمرارة.

- يساعد على علاج اوجاع المفاصل.

طريقة تحضير وصفة الماء الدافئ والعسل والزنجبيل

يمكن تحضير هذا الخليط بطريقتين مع اضافة القليل من القرفة التي تزيد من فعاليته في الوصفة الثانية.

الوصفة الاولى

الماء الدافء والعسل والزنجبيل وعصير الليمون



المقادير

كوب من الماء

ملعقتان صغيرتان من الزنجبيل الطازج المفروم مع القشر

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون

شريحة من الليمون والزنجبيل للتزيين

الخطوات

- يوضع الماء على النار مع الزنجبيل حتى الغليان.

- يترك على نار هادئة لمدة 3 دقائق.

- ينزع عنها ويترك ليبرد قليلاً.

- يصفى الماء ويضاف الزنجبيل إلى كوب آخر يحتوي على العسل وعصير الليمون والليمون.

- تحرك المكونات حتى يذوب العسل تماماً.

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الوصفة الثانية

الماء الدافئ والعسل والزنجبيل والليمون مع القرفة



المقادير

4 ملاعق صغيرة من الزنجبيل المطحون او 6 ملاعق صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور

8 ملاعق صغيرة من القرفة المطحونة

كوبان من الماء

حبة ليمون مقطعة إلى شرحات رفيعة

عسل حسب الرغبة

الخطوات

- يوضع الماء على النار حتى يغلي.

- يضاف اليه الزنجبيل والقرفة وشرحات الليمون ويترك على نار هادئة لمدة 10 دقائق اضافية.

- ينزع المزيج عن النار ويضاف اليه العسل ويحرك جيداً.

- يترك بعد ذلك ليرتاح لمدة لا تقل عن 30 دقيقية.

- يصفى المزيح لتنقيته من البقايا ويسكب في عبوة زجاجية تحفظ في الثلاجة ويمكن شرب كوب واحد منه في الصباح قبل تناول الطعام. فهذا يساعد على تخليص الجسم من السموم والبقايا الضارة التي يمكن ان تلحق الضرر بصحة. ولهذا ينصح بالانتباه الى شرب الماء الدافئ مع العسل بوصفاته المختلفة اي مع الليمون او مع الليمون والزنجبيل او معهما بعد اضافة القليل من القرفة.