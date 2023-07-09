شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب وأعراض عدوى التهاب الأذن عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد التهابات الأذن المشتبه بها أحد أكثر الأسباب شيوعًا التي تجعل الآباء يأخذون أطفالهم إلى مقدم الرعاية الصحية النوع الأكثر شيوعًا من عدوى الأذن يسمى التهاب الأذن الوسطى وهو ناتج عن تورم والتهاب الأذن الوسطى حيث تقع الأذن الوسطى خلف طبلة الأذن.

وحسب ما ذكره موقع pennmedicineتبدأ عدوى الأذن الحادة خلال فترة قصيرة وتكون مؤلمة و تسمى التهابات الأذن التي تستمر لفترة طويلة أو تأتي وتذهب بالتهابات الأذن المزمنة.

يمتد أنبوب استاكيوس من منتصف كل أذن إلى مؤخرة الحلق و عادةً ما يصرف هذا الأنبوب السائل الذي يتكون في الأذن الوسطى و في حالة انسداد هذا الأنبوب ، يمكن أن يتراكم السائل. هذا يمكن أن يؤدي إلى الإصابة.

تشيع التهابات الأذن عند الرضع والأطفال بسبب انسداد قناتي استاكيوس بسهولة.

يمكن أن تحدث التهابات الأذن أيضًا عند البالغين ، على الرغم من أنها أقل شيوعًا من الأطفال.

يؤدي أي شيء يتسبب في تورم أو انسداد قناتي استاكيوس إلى تراكم المزيد من السوائل في الأذن الوسطى خلف طبلة الأذن بعض الأسباب هي:

-الحساسية

-نزلات البرد والتهابات الجيوب الأنفية

-إفراز المخاط واللعاب أثناء التسنين

-اللحمية المصابة أو المتضخمة (النسيج الليمفاوي في الجزء العلوي من الحلق)

-دخان التبغ

-تزداد احتمالية الإصابة بعدوى الأذن أيضًا لدى الأطفال الذين يقضون وقتًا طويلاً في الشرب من كوب الشرب أو الزجاجة أثناء الاستلقاء على ظهورهم قد يدخل الحليب إلى قناة استاكيوس ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بعدوى الأذن. لن يتسبب دخول الماء إلى الأذنين في حدوث التهاب حاد في الأذن ما لم يكن هناك ثقب في طبلة الأذن.

تشمل عوامل الخطر الأخرى لالتهابات الأذن الحادة ما يلي:

-التغيرات في الارتفاع أو المناخ

-المناخ البارد

-التعرض للدخان

-تاريخ عائلي من التهابات الأذن

-عدم الرضاعة الطبيعية

-استخدام اللهاية

-عدوى حديثة في الأذن

-مرض حديث من أي نوع (لأن المرض يقلل من مقاومة الجسم للعدوى)

-عيب خلقي يؤدي إلى قصور في وظيفة قناة استاكيوس

أعراض

عند الرضع ، غالبًا ما تكون العلامة الرئيسية لعدوى الأذن هي التصرف سريع الانفعال أو البكاء الذي لا يمكن تهدئته يعاني العديد من الرضع والأطفال المصابين بعدوى الأذن الحادة من الحمى أو صعوبة في النوم لا يعد شد الأذن دائمًا علامة على إصابة الطفل بعدوى في الأذن.

تشمل أعراض التهاب الأذن الحاد لدى الأطفال الأكبر سنًا أو البالغين ما يلي:

-ألم الأذن

-امتلاء الأذن

-الشعور بمرض عام

-إحتقان بالأنف

-سعال

-خمول

-التقيؤ

-إسهال

-فقدان السمع في الأذن المصابة

-تصريف السوائل من الأذن

-فقدان الشهية

قد تبدأ عدوى الأذن بعد فترة وجيزة من الزكام قد يعني التصريف المفاجئ للسائل الأصفر أو الأخضر من الأذن أن طبلة الأذن قد تمزق.

تشمل جميع التهابات الأذن الحادة وجود سائل خلف طبلة الأذن في المنزل ، يمكنك استخدام جهاز مراقبة الأذن الإلكترونية للتحقق من وجود هذا السائل. يمكنك شراء هذا الجهاز من الصيدلية ما زلت بحاجة إلى زيارة مقدم رعاية صحية لتأكيد الإصابة بعدوى الأذن.

تختفي بعض التهابات الأذن من تلقاء نفسها دون استخدام المضادات الحيوية و غالبًا ما يكون علاج الألم وإتاحة الوقت للجسم للشفاء من تلقاء نفسه هو كل ما هو مطلوب:

-ضع قطعة قماش دافئة أو زجاجة ماء دافئ على الأذن المصابة.

-استخدم قطرات لتخفيف الآلام المتاحة دون وصفة طبية أو اسأل مقدم الخدمة عن قطرات الأذن الموصوفة طبيًا لتخفيف الألم.

-تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الأيبوبروفين أو الأسيتامينوفين للألم أو الحمى. لا تعطي الأسبرين للأطفال.

-يجب على جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر والذين يعانون من الحمى أو أعراض التهاب الأذن مراجعة مقدم الخدمة. يمكن مشاهدة الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 6 أشهر في المنزل إذا لم يكن لديهم:

-حمى أعلى من 102 درجة فهرنهايت (38.9 درجة مئوية)

-ألم شديد أو أعراض أخرى

-مشاكل طبية أخرى

إذا لم يطرأ تحسن أو إذا ساءت الأعراض ، حدد موعدًا مع مقدم الخدمة لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة للمضادات الحيوية.

يمكن أن يسبب فيروس أو بكتيريا التهابات الأذن لن تساعد المضادات الحيوية العدوى التي يسببها الفيروس لا يصف معظم مقدمي الخدمة المضادات الحيوية لكل إصابة بالأذن ومع ذلك ، يتم علاج جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر المصابين بعدوى في الأذن بالمضادات الحيوية.

من المرجح أن يصف مزودك المضادات الحيوية إذا كان طفلك:

-أقل من عامين

-لديه حمى

-يبدو مريضا

-لا يتحسن خلال 24 إلى 48 ساعة

إذا تم وصف المضادات الحيوية ، فمن المهم تناولها كل يوم وتناول جميع الأدوية لا توقف الدواء عندما تختفي الأعراض. إذا كان يبدو أن المضادات الحيوية لا تعمل في غضون 48 إلى 72 ساعة ، فاتصل بمزودك. قد تحتاج إلى التحول إلى مضاد حيوي مختلف.

قد تشمل الآثار الجانبية للمضادات الحيوية الغثيان والقيء والإسهال نادرًا ما تحدث تفاعلات تحسسية خطيرة ، ولكنها قد تحدث أيضًا.

يعاني بعض الأطفال من التهابات متكررة في الأذن يبدو أنها تختفي بين النوبات. قد يتلقون جرعة يومية أصغر من المضادات الحيوية لمنع العدوى الجديدة.

إذا لم تختفي العدوى بالعلاج الطبي المعتاد ، أو إذا كان الطفل يعاني من العديد من التهابات الأذن خلال فترة زمنية قصيرة ، فقد يوصي مقدم الخدمة بأنابيب الأذن:

إذا كان الطفل الذي يزيد عمره عن 6 أشهر قد أصيب بثلاثة أو أكثر من التهابات الأذن في غضون 6 أشهر أو أكثر من 4 التهابات في الأذن خلال فترة 12 شهرًا

إذا كان الطفل الذي يقل عمره عن 6 أشهر يعاني من عدوى في الأذن في فترة تتراوح من 6 إلى 12 شهرًا أو 3 نوبات في 24 شهرًا

إذا لم تزول العدوى بالعلاج الطبي

في هذا الإجراء ، يتم إدخال أنبوب صغير في طبلة الأذن ، مما يؤدي إلى فتح ثقب صغير يسمح بدخول الهواء بحيث يمكن تصريف السوائل بسهولة أكبر (بضع الطبلة).

غالبًا ما تسقط الأنابيب من تلقاء نفسها قد تتم إزالة تلك التي لا تسقط في مكتب المزود.

في حالة تضخم اللحمية ، يمكن التفكير في إزالتها بالجراحة إذا استمر حدوث التهابات الأذن. لا يبدو أن إزالة اللوزتين تساعد في منع التهابات الأذن.