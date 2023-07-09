شكرا لقرائتكم خبر عن أسوأ 5 مكملات غذائية لنمو العضلات.. أبرزها مسحوق بروتين نباتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع وجود الكثير من المكملات الغذائية في السوق في الوقت الحاضر، يمكن أن يجعل اختيار المكمل المناسب لنمو العضلات أمرًا صعبًا، ووفقا لخبراء التغذية ، تعد أوميجا 3 أحد المكملات الغذائية الوحيدة التي تم العثور عليها على التوالي في الأبحاث للتأثير على القوة وكتلة العضلات والأداء ، كما أن مكمل فيتامين د عالي الجودة (إلى جانب فيتامين د الطبيعي من الشمس) يوفر لجسمك "أنظمة طاقة" صحية يمكن أن تساعدك على نحت المزيد من العضلات، وإليك أسوأ المكملات لنمو العضلات، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1 - حارق الدهون

أولًا في قائمة أسوأ المكملات الغذائية لنمو العضلات هي حرق الدهون، لا تقدم النتائج التي قد تتوقعها، إذا كنت تستهلك سعرات حرارية أكثر مما تحرق ، فإنك تكتسب وزناً، إذا كنت تستهلك سعرات حرارية أقل مما تنفق ، فإنك تفقد الوزن، تدعي محارق الدهون المفترضة أنها تستهدف الترسبات الدهنية ، لكن معظمها مجرد منبهات محملة بالكافيين والإضافات الأخرى التي لم يتم إثبات أنها في تحرق الدهون.

2 - الأحماض الأمينية متفرعة السلسلة

في حين أنه من الصحيح أن الأحماض الأمينية تستخدم لبناء البروتين ، فإن تناول الأحماض الأمينية ذات السلسلة الفرعية لن يحقق لك النتائج التي تريدها، تتكون BCAAs من ثلاثة أحماض أمينية أساسية يتم حرقها بواسطة العضلات كطاقة، عند بناء العضلات ، يجب على الرياضيين اتباع خطة تغذية تحتوي على الكثير من البروتينات عالية الجودة، يتم تقسيم هذه البروتينات بواسطة الجسم إلى أحماض أمينية يتم استخدامها بعد ذلك في بناء العضلات، إن اتباع خطة تغذية صحية سيمنحك بالضبط ما تحتاجه لتنمية عضلاتك ، لذا فإن تناول BCAAS غير ضروري.

3 - مسحوق بروتين نباتي منخفض الجودة

إذا كنت ترغب في بناء العضلات ، فإن البروتين أمر بالغ الأهمية، معظم البروتينات النباتية ليست بروتينات كاملة ، مما يعني أنها لا تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية ، لذا فهي لا تمنحك كل ما تحتاجه في بروتين واحد ، من المهم خلط مصادر مختلفة من البروتين النباتي للحصول على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، بالإضافة إلى ذلك ، عند مقارنتها بالبروتينات الحيوانية ، لا تمتص البروتينات النباتية بشكل جيد ، مما يعني أنك بحاجة إلى تناول كمية أكبر منها، كوب واحد فقط من الدجاج المشوي يحتوي على بروتين أكثر من العديد من مساحيق البروتين ، بالإضافة إلى أنه سهل الهضم والامتصاص.

4 - معظم الفيتامينات المتعددة

تدعي العديد من الفيتامينات المتعددة منخفضة الجودة أنها مصدر ممتاز للمعادن والفيتامينات ، لكن لا تنخدع بملصقات التغذية، كن حذرًا من أي حبة" سحرية "تصدر ادعاءات غريبة، عادةً ما يكون أفضل مكمل هو الراحة والتغذية والترطيب الكافي.

5 - "معززات التستوستيرون" غير الصيدلانية

أسوأ المكملات الغذائية لنمو العضلات هي معززات هرمون التستوستيرون غير الصيدلانية، هناك ارتباطًا مطلقًا بين مستويات هرمون التستوستيرون والتكوين العضلي ومع ذلك ، فإن كل هذه الحبوب التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تدعي أنها تعزز هرمون التستوستيرون بشكل طبيعي أظهرت تأثيرًا ضئيلًا أو معدومًا على القيام بذلك فعليًا.