شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتوقف عن رغبتك فى تناول الحلوى بعد العشاء؟.. تعرف على البدائل الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تحارب باستمرار الرغبة الشديدة في تناول الحلوى بعد العشاء؟ هل تجد صعوبة في مقاومة إغراء الانغماس في الحلويات السكرية في وقت متأخر من الليل؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت لست وحدك، يعاني الكثير منا من الرغبة الشديدة في تناول الحلويات بعد العشاء، والتي يمكن أن تدمر جهودنا للحفاظ على روتين الأكل الصحي.

في هذا الموضوع سنقدم لك النصائح العملية والحيل لوقف الرغبة الشديدة في تناول الحلويات بعد العشاء.

كيف تتوقف عن اشتهاء الحلوى بعد العشاء؟ 1. اغسل أسنانك بالفرشاة

إحدى الطرق البسيطة والفعالة للحد من الرغبة الشديدة في تناول الحلوى هي تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد العشاء مباشرة، مما يجعل الحلويات السكرية أقل جاذبية، ويمكن أن تساعد عملية تنظيف الأسنان بالفرشاة في إرسال إشارة إلى عقلك بأن وقت تناول الطعام قد انتهى.

2. اشرب شاي الأعشاب

إن تناول كوب من شاي الأعشاب بعد العشاء يمكن أن يساعد في إرضاء رغباتك دون الانغماس في الحلويات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، اختار النكهات مثل القرفة أو البابونج.

3. اختار بدائل الحلوى الصحية

إذا كنت لا تزال تريد شيئًا حلوًا بعد العشاء، فحاول اختيار بدائل صحية، اختار قطعة من الفاكهة، مثل عصير التفاح أو وعاء من خليط التوت، سوف ترضي هذه الأطعمة الحلوة بشكل طبيعي رغباتك مع توفير العناصر الغذائية الأساسية، على عكس تلك القطعة من الشوكولاتة.

4. تناول السوائل والماء للحافظ على رطوبتك

في بعض الأحيان، تكون الرغبة الشديدة في تناول الحلويات علامة على الجفاف، حاول شرب كوب من الماء ولاحظ ما إذا كان ذلك يساعد في كبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام، يمكن أن يساعدك البقاء رطبًا أيضًا على الشعور بالشبع، مما يقلل الحاجة إلى تناول بعض الحلويات.

5. ممارسة الأكل اليقظ

الأكل اليقظ ينطوي على أن تكون حاضرًا تمامًا ومدركًا لخياراتك الغذائية، خذ وقتك لتذوق كل قضمة أثناء العشاء، وانتبه إلى النكهات والقوام، من خلال ممارسة الأكل اليقظ، يمكنك تجنب الإفراط في تناول الطعام.

6. قم بإلهاء نفسك

عندما تشعر بالرغبة في تناول شيء حلو، انخرط في نشاط يبقي عقلك مشغولاً، مثل قراءة كتاب أو الذهاب في نزهة على الأقدام أو حل لغز، من خلال تحويل انتباهك، يمكنك تقليل الرغبة في الوصول إلى وعاء الآيس كريم في الفريزر

جرب هذه الأطعمة عندما تشعر بالرغبة في تناول الحلويات بعد العشاء في المرة المقبلة

1 . اختار قطعة من الفاكهة، مثل تفاحة أو حفنة من التوت، لمنع تسوس أسنانك و دون الانغماس في الأطعمة الغنية بالسكر.

2 . استمتع بكوب دافئ من شاي الأعشاب أو الماء المنكه للحد من الرغبة الشديدة وتوفير بديل منعش للحلويات السكرية.

3 . قم بإعداد جزء صغير من الشوكولاتة الداكنة أو شراب الفاكهة محلي الصنع للاستمتاع باعتدال، وإشباع رغباتك الحلوة مع الانتباه إلى أحجام الحصص.

4 . جرب خيارات الحلوى الصحية مثل التفاح المخبوز أو الزبادي اليوناني بالعسل والمكسرات أو بودنج.

5 . احتفظ بمجموعة متنوعة من الفواكه المجففة، مثل التمر أو الزبيب، في متناول اليد للحصول على بديل طبيعي ومغذٍ بدلا من الحلويات المصنعة.

6 . حاول دمج التوابل الحلوة بشكل طبيعي، مثل القرفة أو الفانيليا، في وجباتك لتعزيز النكهة وتقليل الرغبة في تناول الحلويات السكرية.

7 . اصنع تجربة شبيهة بالحلوى مرضية من خلال الاستمتاع بوعاء من خليط التوت مغطاة بقطعة من الكريمة المخفوقة.

8 . اختار كوبًا من الماء الفوار مع القليل من عصير الفاكهة أو عصير الحمضيات لإشباع رغبتك في تناول مشروب حلو وفوار.

9 . قم بإعداد مجموعة من كرات الطاقة المصنوعة منزليًا باستخدام مكونات مغذية مثل الشوفان والمكسرات والمحليات الطبيعية مثل العسل

10 . تدرب على الأكل اليقظ من خلال تذوق كل قضمة، والمضغ ببطء، وتجربة نكهات وجبتك بالكامل، مما يساعد على تقليل الرغبة الشديدة في الحصول على حلاوة إضافية.