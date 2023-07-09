شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فوائد للنوم على الأرض.. منها دعم العمود الفقرى وتحسين الدورة الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظرًا لأن جسمك يتعرض لضغط هائل خلال النهار ، يجب أن يكون لديك مكان مريح وصحي للنوم ليلاً، فإن التقليد القديم للنوم على الأرض لا يتقادم أبدًا، تعتمد العديد من التمارين أيضًا على الأرضية وتوفر قاعدة صلبة لجسمك أثناء التمرين، وإليك فوائد النوم على الأرض ، وفقًا لما نشره موقع "pinkvilla".

7 فوائد للنوم على الأرض 1. محاذاة العمود الفقرى

قد يؤدي النوم على الأرض إلى الحفاظ على محاذاة العمود الفقري في مكانه، يمكن أن يساعدك النوم على سطح صلب على تحسين وضعك بمرور الوقت .

2. دعم أفضل للعمود الفقري

يمكن أن توفر الأسطح الصلبة مثل الأرضية المزيد من الدعم المتساوي للمنحنى الطبيعي للعمود الفقري، يمكن للناس أن يختبروا آلام الظهر مع مرور الوقت من خلال النوم على أسطح مستوية .

3. تعزيز الدورة الدموية

يمكن أن يساعد الاستلقاء على الأرض في تحسين الدورة الدموية حيث لا توجد نقاط ضغط أو قيود من المراتب أو الوسائد ،كما أنه يحسن نوعية نومك بشكل عام.

4. زيادة المرونة

يشجع السطح الصلب حركات الجسم الطبيعية أثناء النوم ، مما يحتمل أن يحسن المرونة والحركة.

5. تقليل الألم على نقاط الضغط

يمكن أن يؤدي النوم على سطح أكثر صلابة إلى توزيع وزن الجسم بشكل متساوٍ ، مما يقلل من تكوين نقاط الضغط التي يمكن أن تؤدي إلى الشعور بعدم الراحة أو الألم، النوم على الأرض لعلاج آلام الظهر هو علاج مؤكد .

6. تعزيز التأريض

يعتقد بعض الناس أن النوم على الأرض يسمح باتصال أقوى بالأرض ، مما يوفر إحساسًا بالهدوء .

7. أسهل تنظيم درجة الحرارة

يمكن أن يساعد النوم على الأرض في تنظيم درجة حرارة الجسم بشكل أكثر فعالية ، حيث أن نقص مواد التبطين يسمح بتبديد الحرارة بشكل أفضل.

كيف تنام على الأرض؟ 1. استخدم مرتبة رقيقة أو حشوة

بدلًا من النوم مباشرة على الأرض ، ضع مرتبة أكثر صلابة أو سجادة يوجا، يمكنك حتى استخدام مرتبة متوسطة الصلابة على الأرض لتوفير توسيد وعزل .

2. اختر وسادة داعمة

اختر وسادة داعمة تحاذي رأسك ورقبتك مع عمودك الفقري ، مما يساعدك على الحفاظ على الوضع المناسب أثناء النوم على الأرض.

3. الانتقال التدريجي

إذا كنت معتادًا على النوم على السرير ، ففكر في الانتقال تدريجيًا إلى النوم على الأرض. ابدأ بقضاء جزء من الليل على الأرض وزد المدة تدريجيًا.

4. استخدم بطانيات إضافية للدفء

ضع بطانيات أو استخدم لحافًا سميكًا لتوفير العزل والدفء ، خاصةً إذا كنت تعيش في منطقة درجة حرارة أكثر برودة.

5. الحفاظ على وضعية جيدة

عند النوم على الأرض، انتبه إلى وضعيتك، حافظ على عمودك الفقري محاذيًا ، وتجنب التواء أو تشويه جسمك .