شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للوقاية من الجفاف وانخفاض ضغط الدم في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة قد نعانى من الهبوط الحاد والجفاف وانخفاض ضغط الدم بشكل مفاجئ، لذلك ينصح مرضى الضغط المنخفض بالحفاظ على صحتهم وتجنب التعرض للحرارة المرتفعة.

وحسب ما ذكره موقع healthyagingpt يجب أن تكون على دراية بعلامات انخفاض ضغط الدم، ويمكن أن يكون الشعور بالدوار أو الدوخة أو الوخز في شفتيك أو عدم وضوح الرؤية أو الغثيان علامات على انخفاض ضغط الدم عندما ينخفض ​​ضغط الدم بشكل كبير ، خاصةً عند الوقوف، يمكن أن يسبب لك الإغماء.

إذا شعرت بأي من هذه الأعراض ، فتوقف عما تفعله وانخفض قد يعني هذا الجلوس للوراء إذا كنت قد وقفت للتو ، أو إيجاد طريقة للإنزال على الأرض بأمان.

ماذا أفعل إذا كان ضغط الدم منخفضًا جدًا؟

ضع خطة: أول شيء تفعله إذا شعرت بعلامات انخفاض ضغط الدم هو شرب الماء بسرعة يمكن أن يساعد ذلك في تحسين ضغط الدم عن طريق تحسين حجم الدم.

ثاني شيء عليك القيام به هو شد عضلاتك، عندما تقوم بأشياء مثل مضخات الكاحل ، أو رفع ربلة الساق أو الضغط على كرة بين فخذيك ، فإن عضلات ساقيك تضغط على الأوردة وتساعد على دفع الدم إلى قلبك يساعد التنفس العميق البطني أيضًا على تحسين ضغط الدم ، لذا حاول أن تأخذ بعضًا من هذه الأنفاس اللطيفة والبطيئة قبل الوقوف.

ابق باردًا: تأكد من أن منزلك جيد التهوية ، باستخدام المراوح أو مكيف الهواء حسب الحاجة. عندما تذهب للخارج ، ارتدِ ملابس فضفاضة تسمح بمرور الهواء وقبعات واسعة الحواف واختر أماكن ظليلة وباردة لقضاء الوقت فيها متى أمكنك ذلك.

تجنب التواجد في الهواء الطلق في درجات الحرارة المرتفعة أحضر الماء، يمكن أن يغير التعرق توازن الكهارل لديك (الصوديوم والبوتاسيوم) لذا تأكد من شرب المزيد من الماء إذا وجدت نفسك تتعرق في الهواء الطلق يمكن أن يساعدك ارتداء أشياء مثل قلادات الثلج والمراوح الشخصية على البقاء هادئًا في الصيف.

تناول الطعام بذكاء: عندما تأكل ، يقوم جسمك بنقل الدم بعيدًا عن أطرافك إلى معدتك للمساعدة في الهضم كلما كبرت الوجبة ، زاد تدفق الدم في هذا الاتجاه حاول أن تأكل وجبات أصغر وأكثر تواترًا في الصيف ، مع التركيز على البروتينات والخضروات والفواكه عندما تستطيع تأكد من حصولك على الكثير من الأطعمة الغنية بـ B-12 (اللحوم والبيض والأسماك) والتي يمكن أن تساعد في تحسين مستويات الحديد لديك ، والوقاية من فقر الدم والحفاظ على تنظيم ضغط الدم.