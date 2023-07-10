شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أسباب لفقدان حاسة التذوق والشم.. اعرف طرق العلاجات المنزلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤثر فقدان حاسة الشم والتذوق على نوعية الحياة، من الضروري أن تتعرف على جميع العلاجات الطبيعية لفقدان التذوق والشم حتى لا تضطر إلى الاعتماد كليًا على الأدوية، يمكن أن تكون هذه مفيدة أيضًا لأولئك الذين لديهم حساسية من بعض أدوية البرد ولأولئك الذين لا يستطيعون تناول أدوية إضافية لأسباب تشمل الحمل أو مشاكل صحية خطيرة أخرى، إليك أسباب فقدان حاسة التذوق والشم والعلاجات المنزلية ، وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".

أسباب فقدان حاسة التذوق والشم 1. الالتهابات أو الأمراض الفيروسية

التهابات الجهاز التنفسي العلوي هي التي تسبب فقدان حاسة التذوق والشم ، يمكن أن تؤدي نزلات البرد والإنفلونزا والتهابات الجيوب الأنفية إلى إضعاف حاسة الشم والتذوق مؤقتًا، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الفيروسات يمكن أن تسبب التهابًا وتورمًا في الممرات الأنفية، ما يؤثر على وظيفة المستقبلات الشمية وبراعم التذوق ، يمكن لبعض علاجات فقدان التذوق والشم استعادة حواسك بسهولة.

2. احتقان الأنف

يمكن أن تؤدي حالات مثل الحساسية أو التهاب الجيوب الأنفية أو الزوائد الأنفية إلى فقدان التذوق واحتقان الأنف وانسداده، عندما يتم انسداد الممرات الأنفية، يمكن أن يتداخل مع قدرة جزيئات الرائحة على الوصول إلى المستقبلات الشمية، ما يؤدي إلى تقلص حاسة الشم.

3. إصابات الرأس

تنقل حواسك المعلومات من أنفك ولسانك إلى الدماغ. لذلك ، فإن إصابات الرأس الرضحية ، مثل الارتجاج أو الكسور التي تصيب الجمجمة أو الوجه ، يمكن أن تلحق الضرر بالأعصاب الشمية أو تؤثر على الهياكل المرتبطة بالرائحة والذوق

4. جراحات الأنف أو الجيوب الأنفية

يمكن لبعض العمليات الجراحية التي تشمل الممرات الأنفية أو الجيوب الأنفية أن تعطل حاسة الشم أو التذوق، يمكن أن يحدث هذا بسبب تلف الأعصاب الشمية أو التدخل في الأداء الطبيعي للهياكل الحسية.

5. الشيخوخة

مع تقدمنا ​​في العمر، من الشائع أن تنخفض حاسة الشم والذوق تدريجياً ، يمكن أن يؤثر هذا التدهور المرتبط بالعمر ، والمعروف باسم طول البصر الشيخوخي، على شدة وحساسية هذه الحواس.

6. الأدوية

قد يكون لبعض الأدوية، مثل بعض المضادات الحيوية ومضادات الهيستامين وأدوية العلاج الكيميائي ، آثارًا جانبية تشمل الفقدان المؤقت أو الدائم للرائحة أو التذوق.

7. التغيرات الهرمونية

يمكن أن تؤثر التغيرات الهرمونية، خاصة أثناء الحمل، على حاسة الشم والتذوق، تعاني العديد من النساء الحوامل من تغيرات مؤقتة في قدرتهن على شم أو تذوق بعض الأطعمة.

8. التدخين

يمكن للتدخين أن يضر بالمستقبلات الشمية وبراعم التذوق بمرور الوقت ، مما يؤدي إلى تدهور حاسة الشم والتذوق .

علاجات منزلية لفقدان حاسة التذوق والشم 1. الزيوت العطرية

عند البحث عن طرق للحصول على طعم ورائحة مرة أخرى بعد نزلة برد ، يمكنك محاولة تخفيف احتقان الأنف بمساعدة الزيوت الأساسية مثل زيت الأوكالبتوس والنعناع وشجرة الشاي وإكليل الجبل والخزامى وزيت الخروع الدافئ والليمون. هذه الزيوت معروفة بخصائصها المزيلة للاحتقان ، أنها تساعد في فتح الشعب الهوائية وتعزيز التنفس أسهل.

2. غسول الأنف

لديك خيار شراء محلول ملحي مسبق الصنع أو يمكنك صنعه في المنزل عن طريق خلط 1 ملعقة صغيرة من الملح غير المعالج باليود و1/4 إلى 1/2 ملعقة صغيرة من صودا الخبز في 2 كوب من الماء المقطر أو المعقم، خذ نفسًا عميقًا واسكبه في أحد فتحتي الأنف مع إبقاء رأسك مائلاً، اغسل المخاط من خلال فتحة الأنف الأخرى.

3. استنشاق البخار

إذا كنت تعاني من فقدان التذوق مع الزكام ، فحاول استنشاق البخار على الأقل مرتين أو ثلاث مرات في اليوم، كل ما عليك فعله هو تحضير البخار بغلي الماء الساخن، يمكنك أيضًا نقع الماء بالزيوت الأساسية مثل إكليل الجبل أو الكينا أو النعناع لتنظيف المخاط والتخلص من انسداد الممرات الأنفية .

4. شاي الثوم

يشتهر الثوم برائحته وطعمه القوي ، وقد تم استخدامه لفوائده الصحية المحتملة في مختلف الثقافات لعدة قرون، فقط أضف فصين من الثوم المهروس إلى الشاي المغلي وصفيه تمامًا كما تفعل مع أوراق الشاي، يمكنك أيضًا إضافة الليمون إذا كنت ترغب في موازنة المذاق القوي للثوم مع الحمضيات.

5. زيت السمسم

إذا كنت لا تعرف كيفية استعادة الرائحة، جرب زيت السمسم. تم استخدام هذا الزيت في ممارسات الطب التقليدي، بما في ذلك الأيورفيدا، لفوائده الصحية المحتملة، يُعتقد أنه يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات قد تساعد في تخفيف انسداد الأنف واحتقانه وجفافه

6. الزنجبيل

الزنجبيل هو طريقة أخرى لاستعادة فقدان حاسة التذوق والشم، إنه مكون طبيعي معروف بخصائصه المضادة للالتهابات ومزيل الاحتقان، يمكن أن يساعد في تخفيف انسداد الأنف واحتقانه عن طريق تقليل الالتهاب في الممرات الأنفية وتعزيز تدفق الهواء بشكل أفضل.